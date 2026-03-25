¡Qué dolor! Así fue la lesión que sufrió exfigura de Repretel en pleno partido de fútbol (video)

La periodista Paula Chavarría es aficionada al deporte. Jugando fútbol con unas amigas sufrió una dolorosa lesión en su tobillo.

La periodista y creadora de contenido costarricense, Paula Chavarría, sufrió una fuerte lesión en un pie durante un partido aficionado de fútbol cinco, el cual jugó con varias amigas.

La comunicadora, conocida por su paso en varias producciones de Repretel, había contado en sus redes sociales que había sufrido de un golpe en su pie derecho. Además, mostró algunas fotografías de la hinchazón que tenía en el tobillo.

El resultado de la lesión que sufrió la periodista Paula Chavarría fue un esguince en su tobillo derecho. (Captura de video)

Días después del accidente deportivo, Chavarría publicó un video en el que se ve claramente el momento en que se lesionó. Ella estaba defendiendo en una jugada frente a una contrincante, mientras corría se le dobló el pie y se cayó. Inmediatamente tomó su tobillo y se lamentó por el dolor.

En el video publicado, afirmó que está en un debate con su fisioterapeuta, ya que el especialista asegura que recibió un golpe, pero ella asegura que el esguince fue producto de un mal paso.

Vea a continuación el video: