Influencer se acercó a un carro cerca del Estadio Saprissa y el chofer sufrió una situación que nadie desea: vea el insólito video

El influencer Jean Hernández captó en video, sin querer, una inesperada situación a las afueras del Estadio Saprissa.

A las afueras del estadio Ricardo Saprissa, la tarde estuvo movida con motivo del partido entre los morados y el Municipal Liberia, el cual se disputó el pasado domingo 12 de abril.

Para los liberianos, en especial los que se hicieron presentes en Tibás, todo fue alegría; lograron el triunfo de visita (por marcador de 1-2) y encima, se metieron en zona de clasificación para las semifinales del Torneo Nacional.

Sin embargo, la felicidad, si bien puede ayudar a tomar el mal tiempo con buena cara, no blinda a nadie de los amargos imprevistos. Y así pasó con unos fanáticos pamperos en un insólito momento grabado por un influencer tico.

El joven, llamado Jean Hernández, estaba conversando con el público a la salida del encuentro y justo topó con unos liberianos que, en apariencia, estaban saliendo de un parqueo cerca del estadio.

Hernández se les acercó en plena calle y, mientras se daba un apretón de manos con el hombre que conducía el auto, lo felicitó por el gane de su equipo. Incluso, otro tipo que viajaba de pasajero en la parte de atrás, bajó la ventana y lo saludó sonriente.

Pero el momento ameno se torció, pues, por observar al influencer, el conductor no se percató de que otro auto, más adelante, estaba ingresando al carril y terminó estrellándose contra él.

“Bueno, cosas que pasan por el oficio, verdad”, sentenció el creador de contenido frente a la escena, que más parecía salida de un sketch cómico y que, como se ve en el video, sorprendió a los transeúntes.