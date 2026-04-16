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Influencer se acercó a un carro cerca del Estadio Saprissa y el chofer sufrió una situación que nadie desea: vea el insólito video

El creador de contenido le habló a un conductor y este terminó en un aprieto

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Por Juan Pablo Sanabria
Jean Hernández Saprissa
El influencer Jean Hernández captó en video, sin querer, una inesperada situación a las afueras del Estadio Saprissa. (Captura de video)







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Estadio Ricardo SaprissaSaprissaJean Hernández
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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