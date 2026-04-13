Rolando Fonseca la emprende contra Mariano Torres y advierte lo caro que puede salir su error

Rolando Fonseca la emprendió contra Mariano Torres y una de sus decisiones en el terreno de juego, luego de que el Deportivo Saprissa perdiera este domingo en casa ante el Municipal Liberia, en medio de la lucha por el liderato.

Fonseca, sin tapujos, se mostró muy crítico con el cuadro tibaseño durante el análisis deportivo de la edición matutina de Telenoticias. El exdelantero aseguró que el equipo tiene mucho que trabajar en cuanto a la definición y que la reciente derrota es el resultado de esa problemática.

La crítica se volvió personal cuando Melissa Alvarado puso en la mesa la discusión sobre el penal fallado por Tomás Rodríguez, jugador morado que envió su disparo a la tribuna. Su fallo tuvo como agravante el hecho de que Torres le concedió hacer el cobro, justificando después del partido que lo hizo para darle confianza.

“¡Ay, gane confianza en la mejenga del queque!“, espetó Fonseca con tono y gestos de evidente molestia.

Rolando Fonseca criticó a Mariano Torres

Seguidamente, el goleador de la Selección Nacional señaló que, a su juicio, el argentino se equivocó en el manejo de la situación.

“Discúlpeme, hay un error de manejo porque yo, para darle confianza a un compañero, primero consolido los tres puntos. Cuando yo tengo tres puntos asegurados, le doy confianza a alguien”, comentó.

Tomás Rodríguez se tapó el rostro con la camisa tras fallar el penal. (John Durán)

Ante esto, el periodista Juan Carlos Solano intervino quitándole peso a la decisión de Mariano y cargándoselo al panameño. Para Solano, un jugador de la talla de Rodríguez, quien incluso ha jugado en Sudamérica, debe tener el talante para ejecutar un penal.

Sin embargo, Rolando Fonseca insistió, argumentando que un penal es “un 50-50” y advirtió que la decisión de Mariano Torres le puede salir muy cara, pues implica un duro golpe en la pugna por cerrar el torneo en el primer lugar.

“Nada más te voy a decir cuánto te está costando ese penal por darle confianza a un compañero: ¡¢200 millones! La taquilla, señores. Por eso es tan importante analizar todo, analizar el contexto. Esto no es para confianzas, te está costando 200 millones, una taquilla, una final... estar ahí“, sentenció.