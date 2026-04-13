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Rolando Fonseca la emprende contra Mariano Torres y advierte lo caro que puede salir su error

El exdelantero habló en Teletica tras la derrota del Deportivo Saprissa ante el Municipal Liberia

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Por Juan Pablo Sanabria
Rolando Fonseca lanzó un durísimo mensaje a los jugadores de la Sele.
Rolando Fonseca habló sin tapujos de Mariano Torres y el Deportivo Saprissa. (Captura)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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