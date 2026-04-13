¿Por qué no tiró Mariano? La historia del penal que falló Tomás Rodríguez con Saprissa

Penal, señaló Keylor Herrera, árbitro del partido de Saprissa contra Liberia. Tomás Rodríguez apareció para ejecutar.

Más de un seguidor morado se frotaba las manos y quizá presagiaba una goleada, porque la falta contra Jorkaeff Azofeifa se presentó al minuto 38 y, tras reclamos al árbitro, Tomás Rodríguez tomó la pelota para lanzar al minuto 41.

Un momento, dirá usted que lee esta nota, ¿y Mariano, el capitán morado, no estaba en la cancha?

Claro, Mariano jugó todo el compromiso, y lo normal es que él ejecute desde el manchón blanco.

Al final del juego, que Saprissa perdió 1-2 ante Liberia, Mariano explicó por qué no tiró el penal.

“La idea era que agarre confianza”, dijo Mariano, debido a que la ansiedad parece que afecta a Tomás, quien hace un mes y una semana no sacude las redes.

“Que Tomás tirara el penal fue iniciativa mía. Yo lo veía en el partido pasado, bueno, no solo a él, a todos, ansiosos por convertir. Se presentó buena oportunidad y los penales los fallan quienes los patean. Le dije que si quería lanzarlo y con toda seguridad me indicó que no había problema y no pudo convertir”, manifestó Mariano.

El panameño Tomás Rodríguez lució muy mal en el disparo desde el punto de penal. (JOHN DURAN/John Durán)

Torres no culpa a Rodríguez ni a ningún compañero por la derrota, sino a la falta de contundencia en el compromiso.

“Fallamos opciones y queríamos seguir de cerca al primero y no se nos da. Sufrimos, el partido pasado no, porque metimos cuatro goles, en el minuto 85 o en el 90, pero hicimos cuatro goles. En este juego sí sufrimos porque no nos dio para anotar y quedar arriba en el marcador. Es una lástima porque teníamos la posibilidad de estar cerca del primero y no se nos dio”, señaló Mariano.

Hace 15 días, Saprissa enfrentó a Liberia y lo goleó en la semifinal del Torneo de Copa y Torres se refirió a las diferencias entre uno y otro compromiso.

“Ahora el resultado cambió bastante porque no fuimos contundentes. Ese día, creo que en el primer tiempo, tuvimos tres o cuatro opciones y metimos tres; esta vez no, tuvimos varias, y el arquero también juega y es un gran guardameta. Ahora, a levantar la cabeza, quedan tres partidos, una final, un clásico por delante y todavía falta. El cierre se complica por tratar de lograr el primer lugar, estamos un poco lejos y no podemos caer, porque tenemos la final de Copa”, dijo Mariano.

Saprissa juega el próximo miércoles la final del Torneo de Copa ante Sporting, en el Estadio Edgardo Baltodano, de Liberia.

“Creo que los números del encuentro contra Liberia son claros, tuvimos muchas llegadas, pero tenemos mucha ansiedad por anotar. Nos ponemos nerviosos en los últimos metros, queremos resolver lo antes posible la jugada y no tomamos mejor decisión; es no volvernos locos al querer anotar”, resaltó Mariano Torres.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.