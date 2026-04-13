Hernán Medford defiende a Tomás Rodríguez y dice que no crucifica a nadie

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a defender al delantero panameño Tomás Rodríguez. Lo hizo la semana pasada luego de la goleada 4-0 a Pérez Zeledón y lo hizo ahora, pese a que el canalero falló un disparo desde el punto de penal.

Al cierre del primer tiempo, al minuto 41, Rodríguez elevó el balón sobre el horizontal.

- Tomás Rodríguez hace bien el juego, pero le cuesta el gol. ¿Qué opina del penal que falló y no era mejor que lo lanzara Mariano Torres?

- Si anota me dicen otra cosa. Los penales son así, se pueden meter o botar, es fácil hablar después de… Él hace bien los penales, nosotros los practicamos, o creen que no practicamos. La falló y no se va a crucificar a nadie. No voy a hablar mal de nadie; Tomás es uno de los tiradores de penal. Si falló, la falló, no se puede hacer nada. Falló, falló, así es el fútbol.

- ¿Qué sensación le deja esa derrota, al dejar escapar la opción de pelear la punta y a la vez fallar tantas opciones de gol?

- Cuando perdés así duele más. El equipo elabora tanto y tiene tantas ocasiones… En eso sí fallamos. No podemos fallar tanto y así es el fútbol. Hay que darle mérito al rival: llegaron dos o tres veces y fueron efectivos. Llegaron poco y fueron efectivos; dos veces y nos ganaron con eso. Nosotros, con un volumen alto de llegadas, pero tenemos que ser más contundentes.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que su equipo debe mejorar en la definición, porque crea muchas opciones de gol. (JOHN DURAN/John Durán)

- ¿Cómo tratar de manejar este tipo de partido, cuando un rival aguanta y luego gana?

- La mayoría se dan aquí y los hemos sacado. Se perdió y no hay excusas, fueron más efectivos que nosotros. Eso es difícil cambiarlo: los rivales se encierran y salen al contragolpe. Tuvimos varias ocasiones, se elaboró bien y ellos estuvieron bien parados, y tuvieron un portero que fue figura, y cuando eso es así es por algo, porque llegamos bastante, pero insisto: debemos ser más efectivos.

- ¿Siente que dejan ir el liderato y David Guzmán puede estar el miércoles en la final del Torneo de Copa?

- Mientras numéricamente podamos seguir peleando, lo vamos a hacer. Está más complicado, pero da chance, y Guzmán, vamos a ver si se recupera. Aquí hay como 27 jugadores con los jóvenes y estamos positivos. Vamos a una final; algunos le damos importancia a la Copa y buscamos ganarla. Me gustaría a mí sumar una copa más, que uno la vean bonita, fea, vale o no, es una copa más.

- ¿Cuánto pesa en lo anímico fallar tantas opciones de gol?

- Lo importante es que los jugadores tomen conciencia y hay que trabajar y mejorar. Ustedes, la mayoría, preguntan lo mismo y razón tendrán porque lo ven: un equipo genera tantas opciones y sí, hay que mejorar para definir. ¿Cuántas veces nos llegó Liberia? Los goles que nos anotaron fueron errores puntuales. Liberia llegó tres veces en el partido y lo que hicieron bueno fue que fueron más contundentes que nosotros, y seguro a veces es mejor calidad que cantidad. Son cosas que hay que entrenar y tampoco satanizar: un equipo que llega tanto, en cualquier momento va a anotar.

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