Hernán Medford defiende a Tomás Rodríguez y dice que no crucifica a nadie

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a defender al delantero panameño Tomás Rodríguez. Lo hizo la semana pasada luego de la goleada 4-0 a Pérez Zeledón y lo hizo ahora, pese a que el canalero falló un disparo desde el punto de penal.
Al cierre del primer tiempo, al minuto 41, Rodríguez elevó el balón sobre el horizontal.
- Tomás Rodríguez hace bien el juego, pero le cuesta el gol. ¿Qué opina del penal que falló y no era mejor que lo lanzara Mariano Torres?
- Si anota me dicen otra cosa. Los penales son así, se pueden meter o botar, es fácil hablar después de… Él hace bien los penales, nosotros los practicamos, o creen que no practicamos. La falló y no se va a crucificar a nadie. No voy a hablar mal de nadie; Tomás es uno de los tiradores de penal. Si falló, la falló, no se puede hacer nada. Falló, falló, así es el fútbol.
- ¿Qué sensación le deja esa derrota, al dejar escapar la opción de pelear la punta y a la vez fallar tantas opciones de gol?
- Cuando perdés así duele más. El equipo elabora tanto y tiene tantas ocasiones… En eso sí fallamos. No podemos fallar tanto y así es el fútbol. Hay que darle mérito al rival: llegaron dos o tres veces y fueron efectivos. Llegaron poco y fueron efectivos; dos veces y nos ganaron con eso. Nosotros, con un volumen alto de llegadas, pero tenemos que ser más contundentes.
- ¿Cómo tratar de manejar este tipo de partido, cuando un rival aguanta y luego gana?
- La mayoría se dan aquí y los hemos sacado. Se perdió y no hay excusas, fueron más efectivos que nosotros. Eso es difícil cambiarlo: los rivales se encierran y salen al contragolpe. Tuvimos varias ocasiones, se elaboró bien y ellos estuvieron bien parados, y tuvieron un portero que fue figura, y cuando eso es así es por algo, porque llegamos bastante, pero insisto: debemos ser más efectivos.
- ¿Siente que dejan ir el liderato y David Guzmán puede estar el miércoles en la final del Torneo de Copa?
- Mientras numéricamente podamos seguir peleando, lo vamos a hacer. Está más complicado, pero da chance, y Guzmán, vamos a ver si se recupera. Aquí hay como 27 jugadores con los jóvenes y estamos positivos. Vamos a una final; algunos le damos importancia a la Copa y buscamos ganarla. Me gustaría a mí sumar una copa más, que uno la vean bonita, fea, vale o no, es una copa más.
- ¿Cuánto pesa en lo anímico fallar tantas opciones de gol?
- Lo importante es que los jugadores tomen conciencia y hay que trabajar y mejorar. Ustedes, la mayoría, preguntan lo mismo y razón tendrán porque lo ven: un equipo genera tantas opciones y sí, hay que mejorar para definir. ¿Cuántas veces nos llegó Liberia? Los goles que nos anotaron fueron errores puntuales. Liberia llegó tres veces en el partido y lo que hicieron bueno fue que fueron más contundentes que nosotros, y seguro a veces es mejor calidad que cantidad. Son cosas que hay que entrenar y tampoco satanizar: un equipo que llega tanto, en cualquier momento va a anotar.
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