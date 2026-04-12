Saprissa vs. Liberia: el regreso de Fidel Escobar y una sensible baja para los morados

Saprissa vuelve a la acción, a su cancha y ante su gente para enfrentar la fecha 15 del Clausura, en una jornada donde recibe la visita de Liberia. El juego inicia a las 3 p.m. y trae una serie de aspectos que llaman la atención de todos.

El primero es que, cuatro meses después, el defensa panameño Fidel Escobar está listo para volver a jugar. Fidel padeció una hernia en la espalda que causó preocupación entre los morados y los panameños, pendientes de lo que pasaba con el zaguero, porque se acerca el Mundial.

Fidel puede ver acción; será cuestión de esperar si Hernán Medford lo utiliza como titular, si estará en la banca o si decide que todavía no le dará minutos. Este partido contra Liberia usted lo puede ver por la señal de FUTV o seguir los acontecimientos en este en vivo de La Nación.

Baja en Saprissa Copiado!

Regresa Escobar, pero Hernán tendrá una baja sensible: la del cubano Luis Javier Paradela, quien sumó cinco amarillas y debe cumplir un juego de castigo. Pero ojo, otras tres figuras están al filo de la navaja: poseen cuatro amarillas y, si ante los pamperos les muestran una más, no jugarán el clásico de la próxima semana contra Alajuelense.

Mariano Torres, Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa están en riesgo. La pregunta es: ¿los usará Medford o no se arriesgará?

Este es un partido donde no puede haber empate. Claro, se puede dar, pero de presentarse la paridad, ambos equipos serían afectados.

Posiciones Copiado!

Saprissa requiere ganar para seguir en la lucha por asumir el liderato del torneo. Aunque derrote a Liberia, no será primero, pero el cuadro morado llegaría a 30 puntos y quedaría a uno de Herediano, que es líder. Del lado de los aurinegros, están más obligados a ganar, porque la victoria de Alajuelense el sábado de visita ante Sporting los sacó de la zona de clasificación. Liberia tiene 21 puntos, la Liga 22; si se impone, llega a 24 y vuelve al cuarto lugar. El empate lo deja en el quinto puesto, por la mejor diferencia de anotaciones de los rojinegros.

El balance Copiado!

El juego se las trae. Recientemente, Saprissa eliminó a Liberia del Torneo de Copa con marcador global de 6-2. En el último encuentro en la cancha morada, los de casa golearon 5-1, pero Liberia asegura que un juego del torneo nacional es distinto a uno de Copa.

“Nosotros sabemos que ellos están en su casa, pero también contamos con nuestras armas y, siendo ordenados, podemos desarrollar nuestro potencial. En la cancha vamos mano a mano; queremos hacer un partido perfecto. Lo que pasó en la Copa es otra cosa… Nosotros venimos con una gran segunda vuelta”, dijo Antonny Monreal, arquero de Liberia, en declaraciones al departamento de prensa del club.

Pero para los liberianos no será nada fácil ganar en la Cueva, donde en 26 juegos solo registran un triunfo; Saprissa tiene 20 y se han dado cinco empates. Los aurinegros no derrotan a Saprissa en Tibás desde el 2009.

El árbitro Copiado!

El encuentro será dirigido por Keylor Herrera, quien estará asistido por William Chow y Luis Granados. Anderson Gómez será el secretario arbitral. David Gómez será el encargado del VAR, y Rigo Prendas será el árbitro AVAR.

Keylor Herrera será el árbitro del partido de Saprissa contra Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

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