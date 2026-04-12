EN VIVO

Saprissa vs. Liberia: el regreso de Fidel Escobar y una sensible baja para los morados

La victoria es fundamental para ambos equipos en partido que inicia a las 3 p.m.

Por Milton Montenegro
EscucharEscuchar

actualizaciones

Saprissa vuelve a la acción, a su cancha y ante su gente para enfrentar la fecha 15 del Clausura, en una jornada donde recibe la visita de Liberia. El juego inicia a las 3 p.m. y trae una serie de aspectos que llaman la atención de todos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaLiberia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído