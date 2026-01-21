Viva

Muere inesperadamente cantante de regional mexicano: ‘Es un momento muy difícil para todos’

Además de su carrera musical, el artista también destacó como comentarista en medios digitales

Por Fátima Jiménez
Martín Olivares
Martín Olivares, vocalista de la reconocida agrupación Los Vencedores, falleció en Chicago, Estados Unidos. (LN con imágenes de redes sociales )







Martín OlivaresRegional mexicano
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

