Muere inesperadamente cantante de regional mexicano: ‘Es un momento muy difícil para todos’

El mundo del regional mexicano está de luto. Martín Olivares, vocalista de la reconocida agrupación Los Vencedores, falleció de manera repentina el pasado 8 de enero, a los 62 años, según confirmó recientemente la propia banda.

“Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo”, escribió la agrupación en sus redes sociales.

El grupo también expresó su gratitud por las oraciones, el cariño y las muestras de apoyo recibidas tras la dolorosa noticia. El funeral del cantante se llevó a cabo el 12 de enero en Chicago, Estados Unidos, donde familiares, amigos y seguidores se reunieron para despedirlo.

La noticia del fallecimiento de Martín Olivares fue confirmada por la agrupación en la que cantaba. (Tomada de redes sociales)

Durante su trayectoria al frente de Los Vencedores, Olivares conquistó al público con temas inolvidables como Mis historias, Paso a paso, Te salió al revés y Loco, loco corazón.

Además de su carrera musical, el artista también destacó como comentarista en medios digitales, participando con frecuencia en el podcast La Nota del Entretenimiento. En ese espacio se ganó el respeto y la atención del público por su opinión directa y sin filtros, aunque en ocasiones también generó controversia.

'Mis historias' es uno de los temas más emblemáticos de Martín Olivares y Los Vencedores. (Tomada de redes sociales)

Entre sus momentos más comentados estuvo su respaldo público a Cazzu, en medio de la polémica con Nodal y Ángela Aguilar. Su apoyo fue tan firme que llegó a dedicarle la canción Ella es una reina, la cual él mismo describió como un homenaje a la fortaleza de la artista argentina y a todas las mujeres que han sido juzgadas y se han sabido levantar.

Con su partida, la música regional mexicana pierde una de sus voces más auténticas y queridas, pero el legado de Martín Olivares continuará vivo en cada una de sus canciones y en el corazón de sus seguidores.