Fallece uno de los padres del ‘El Rey León’: ‘Estamos profundamente agradecidos’

Estrenada en 1994, 'El Rey León' se consolidó como una de las producciones más influyentes en la historia de Disney.

El mundo de la animación está de luto. Disney confirmó este martes el fallecimiento de Roger Allers, uno de los nombres más influyentes en la historia del estudio y codirector del clásico animado El Rey León (1994).

En un comunicado, la compañía expresó: “Roger jugó un papel decisivo en el renacimiento de la animación de Disney a finales de los 80 y a lo largo de los 90, contribuyendo con historias de películas importantes“.

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, también dedicó unas sentidas palabras, describiendo a Allers como un “visionario creativo que entendió el poder de una gran narración”.

“Su trabajo ayudó a definir una era de animación que sigue inspirando a audiencias de todo el mundo. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que dio a Disney y nuestro corazón está con su familia, amigos y colaboradores”, agregó Iger.

Allers fue una figura clave del llamado “Renacimiento de Disney”, la etapa dorada de la animación en la que el estudio recuperó su prestigio con títulos emblemáticos que marcaron a generaciones enteras.

Además de dirigir El Rey León, Allers supervisó historias en producciones como La Bella y la Bestia (1991), Aladino (1992) y La Sirenita (1989).

Su legado no solo se limitó al cine. Fue también coautor del libreto del musical de Broadway de El Rey León, estrenado en 1997, una de las producciones teatrales más exitosas de todos los tiempos.

Con su partida, la industria de la animación pierde a un creador que entendió como pocos la magia de contar historias que trascienden generaciones. Su rugido se apaga, pero su arte seguirá resonando en cada nota, línea y emoción de El Rey León.