Las 10 series más esperadas del 2026: dramas, superhéroes y grandes regresos del streaming

Las plataformas de streaming preparan un 2026 cargado de estrenos y nuevas temporadas. ‘Bridgerton’, ‘Euphoria’, ‘La casa del dragón’ y ‘X-Men ’97′ lideran la lista de las series más esperadas del año

Por Fiorella Montoya

El mundo de las series de streaming llegará al 2026 cargado de nuevos estrenos y temporadas. Las producciones apostarán por el drama, la fantasía, los cómics y las historias de época medieval.








