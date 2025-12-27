Las 10 series más esperadas del 2026: dramas, superhéroes y grandes regresos del streaming

El mundo de las series de streaming llegará al 2026 cargado de nuevos estrenos y temporadas. Las producciones apostarán por el drama, la fantasía, los cómics y las historias de época medieval.

Plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y otros servicios digitales buscarán captar la atención de sus audiencias con títulos de alto perfil, entre los que figuran nuevas temporadas de Bridgerton, Euphoria, La casa del dragón y X-Men ’97, además de estrenos originales que amplían universos conocidos.

Además, la oferta incluirá adaptaciones literarias, historias de superhéroes y relatos ambientados en futuros distópicos.

A continuación, hacemos un repaso por las diez series más esperadas del 2026:

Bridgerton (Temporada 4 – parte 1)

La cuarta temporada de 'Bridgerton' seguirá la línea de los libros de Julia Quinn, en especial 'An Offer From a Gentleman', que narra la historia de Benedict Bridgerton. (Netflix/Netflix)

Los seguidores del drama romántico y de las series de época volverán a la alta sociedad londinense con la cuarta temporada de Bridgerton. Esta nueva entrega centrará su historia en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

La temporada se dividirá en dos partes. La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda llegará el 26 de febrero por Netflix. La trama contará con ocho episodios y seguirá el camino amoroso de Benedict, luego de observar las historias de sus hermanos Daphne, Anthony y Colin, protagonistas de las temporadas anteriores.

También se mencionará el breve romance de Francesca. Según el tráiler oficial, el protagonista conocerá a su interés romántico durante un baile de máscaras. Ella será conocida como la Dama de Plata y su verdadera identidad será Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha. La historia anticipa un romance intenso, similar al de otros miembros de la familia.

One Piece (Temporada 2)

En 'One Piece', la tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja regresará a Netflix en marzo del 2026, para explorar nuevas aventuras en la peligrosa Grand Line. (Netflix)

La adaptación de acción real de One Piece narra el viaje de Monkey D. Luffy, un joven que obtiene un cuerpo de goma tras comer una Fruta del Diablo. Luego recorre el mundo para reunir a su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, que van en búsqueda de un gran tesoro. La segunda temporada se estrenará el 10 de marzo en Netflix.

Todos los episodios estarán disponibles el mismo día. La historia retomará los hechos de la primera temporada y llevará a la tripulación a nuevas aventuras en la Grand Line. Los avances oficiales muestran la visita a la isla Drum, un punto clave en los inicios del relato.

En ese lugar se incorporará Tony Tony Chopper, un personaje que mantendrá el tono aventurero y humorístico de la serie.

El caballero de los Siete Reinos

En 'El caballero de los Siete Reinos', Dunk y Egg protagonizan este nuevo relato ambientado en Poniente, décadas antes de los sucesos narrados en la serie 'Juego de tronos'. (HBO)

Esta serie se estrenará el 19 de enero en HBO Max. La historia se sitúa en Poniente, unos noventa años antes de los hechos de Juego de tronos. La dinastía Targaryen aún gobierna el continente.

El relato sigue a Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, un caballero errante. Su escudero es Egg, un niño que en realidad es Aegon Targaryen, futuro rey Aegon V. El avance presenta a Dunk como un caballero pobre, alto y torpe, pero con un fuerte sentido del honor. La historia inicia tras la muerte de su mentor.

También introduce a Egg, un niño calvo que se ofrece como escudero. El tráiler sugiere que su identidad es más relevante de lo que aparenta.

La casa del dragón (Temporada 3)

En la tercera temporada de 'La casa del dragón', la disputa por el Trono de Hierro entre los Verdes y los Negros llegará a su etapa más violenta. (Archivo.)

La serie adapta fragmentos del libro Fuego y sangre. El conflicto gira en torno a la sucesión del rey Viserys I Targaryen. La disputa enfrenta a su hija Rhaenyra y a su hijo Aegon II, respaldados por facciones familiares rivales.

La guerra divide a los bandos conocidos como Verdes y Negros. Ambos cuentan con dragones y el conflicto marca uno de los episodios más violentos de la historia Targaryen. La tercera temporada se estrenará a mediados del 2026, en HBO Max.

La serie, que contará con ocho episodios, profundizará en la Danza de los Dragones y mostrará su fase más brutal. El elenco incluirá a Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell y Rhys Ifans. También se sumarán James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler y Tom Cullen, entre otros.

Euphoria (Temporada 3)

Tras un salto temporal de cinco años, los personajes de 'Euphoria' enfrentarán los desafíos de la vida adulta en el estreno de su tercera entrega, que se verá por HBO Max. (HBO)

Euphoria es una producción de HBO creada por Sam Levinson. La serie sigue a Rue, una adolescente con problemas de adicción y a un grupo de jóvenes que enfrentan temas como drogas, sexo, violencia e identidad.

La tercera temporada se estrenará en abril de 2026 por HBO Max. Zendaya, Jacob Elordi y Hunter Schafer regresarán en esta nueva etapa. Los episodios incluirán un salto temporal de aproximadamente cinco años donde los personajes aparecerán en la adultez joven, tras dejar el colegio.

La historia iniciará con Rue en México, ella tendrá una deuda con Laurie y buscará la forma de pagarla. El resto del grupo enfrentará las consecuencias de sus decisiones pasadas.

The Boys (Temporada 5)

Antony Starr da vi a Homelander, el villano vestido de superhéroe que busca dominar a los Estados Unidos en 'The Boys', serie emblema de Prime Video. (Amazon Prime Video)

The Boys presenta un mundo donde los superhéroes son celebridades corruptas. Una megacorporación controla sus acciones, mientras que un grupo de vigilantes intenta exponerlos y destruir ese sistema. La quinta temporada cerrará la saga donde Billy Butcher y su equipo se enfrentarán a Vought y a Patriota.

La serie se estrenará el 8 de abril con dos episodios, en Prime Video, y luego se publicará un capítulo por semana hasta el final, programado para el 20 de mayo.

La sinopsis oficial de la serie describe un mundo dominado por Homelander, donde Hughie, Mother’s Milk y Frenchie estarán encarcelados en un centro de detención.

Annie, conocida como Starlight, intentará formar una resistencia y Kimiko desaparecerá. Butcher reaparecerá con un virus capaz de exterminar a todos los personajes con poderes.

Blade Runner 2099

Blade Runner 2049 SE estrenó en el 2017. Ahora, una nueva serie llegará con un gran salto en el tiempo. (Archivo)

Blade Runner 2099 será la continuación de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve en el 2017. La historia se ubicará 50 años después de esa película y mantendrá la continuidad de la saga iniciada en 1982 por Ridley Scott.

La serie se desarrollará en el año 2099. Como eje central, los productores explorarán el futuro, la relación entre humanos, replicantes e inteligencia artificial.

El elenco estará encabezado por Michelle Yeoh como Olwen, una replicante cerca del final de su vida. También participarán Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Tom Burke, Mauricio Lombardi y Daniel Rigby. Se sumarán Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim y Matthew Needham.

Spider-Noir

Nicolas Cage dará vida a una versión alternativa del hombre araña en una historia de crimen urbano. La historia está ambientada en la Nueva York de los años 30. (Marvel/Marvel)

Spider-Noir es una serie ambientada en una versión alternativa de Spider-Man. La historia se situará en los años 30 y tendrá una estética de cine negro y crimen urbano que Prime Video estrenará en el 2026.

La sinopsis presenta a un detective privado en desgracia, que deberá enfrentar su pasado como el único superhéroe de Nueva York.

Nicolas Cage encabezará la producción como Spider-Noir y el reparto incluirá a Lamorne Morris como Robbie Robertson y otros actores invitados.

Wonder Man

'Wonder Woman', nueva apuesta de Marvel para Disney+, presentará a Simon Williams, un actor que adquiere habilidades especiales durante la grabación de una película de superhéroes. (Marvel/Marvel)

Wonder Man es una miniserie del Universo Cinematográfico de Marvel para Disney+. Combinará comedia, falso documental y superhéroes.

La historia sigue a Simon Williams y a Trevor Slattery, dos actores que buscan obtener papeles en una nueva versión de la película Wonder Man. Durante el proceso, Simon obtendrá poderes reales y asumirá el rol de superhéroe. La serie tendrá ocho episodios y se estrenará completa el 27 de enero de 2026 en Disney+.

X-Men ’97 (Temporada 2)

Tras recobrar control sobre los derechos cinematográficos y televisivos de los X-Men, Marvel decidió dar continuidad a la serie animada que Fox produjo en los años 90. (Disney Plus)

X-Men ’97 es una serie animada de Marvel para Disney+, que continúa los hechos de X-Men: The Animated Series, famosa producción de los años 90. La primera temporada ya se estrenó y la segunda llegará en el 2026, aún sin fecha definida.

La historia ampliará la guerra mutante a una escala mayor y con un tono más oscuro. Los productores adelantaron que esta etapa será más trágica; pues el conflicto entre el sueño de Xavier y el miedo del mundo hacia los mutantes se intensificará. La violencia contra los X-Men tendrá un impacto directo en el equipo.