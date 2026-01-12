Viva

Famoso actor de Disney arrestado por posesión de contenido ilícito de menores

El arresto ocurre tras las acusaciones de abuso formuladas por su exnovia, quien lo denunció por maltrato verbal y físico durante los cinco años que duró su relación

Por Fátima Jiménez
Matt Prokop
Matt Prokop, famoso actor de Disney, enfrenta cargos menores en Texas, Estados Unidos. (Archivo. )







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

