Famoso actor de Disney arrestado por posesión de contenido ilícito de menores

El actor Matt Prokop, conocido por sus papeles en producciones de Disney, fue arrestado en Texas por múltiples cargos, incluido el de posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con un empleado de la cárcel del condado citado por la revista People, Prokop, de 35 años, fue detenido el 24 de diciembre en la ciudad de Victoria. El medio TMZ reveló la noticia recientemente.

Prokop inició su carrera a finales de los 2000 con apariciones en series como Hannah Montana y The Office, y se hizo conocido internacionalmente por interpretar a Jimmie “Rocket Man” Zara en High School Musical 3 y por protagonizar la película original de Disney Channel Geek Charming junto a su exnovia Sarah Hyland, además de participar en la comedia Furry Vengeance, la cinta juvenil Struck by Lightning y el filme de terror April Apocalypse.

El actor enfrenta cuatro cargos menores —violación de fianza o de una orden de protección, evasión de arresto o detención, y dos por resistencia al arresto, registro o transporte— además de un cargo grave de segundo grado por posesión de pornografía infantil.

Actualmente permanece bajo custodia en la cárcel de la Oficina del Sheriff del Condado de Victoria. Aún no se ha confirmado la fecha de su comparecencia ante el tribunal.

Matt Prokop inició su carrera a finales de los 2000 con apariciones en series como 'Hannah Montana' y 'The Office'. (Tomada de redes sociales)

El arresto de Prokop ocurre tras las acusaciones de abuso formuladas por su exnovia, Sarah Hyland, quien lo denunció por maltrato verbal y físico durante los cinco años que duró su relación.

Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, en mayo de 2014 Prokop supuestamente la empujó contra un vehículo y la estranguló durante una discusión.

En agosto de ese mismo año, su compañera de reparto en Modern Family, Julie Bowen intervino para ayudar a Hyland a poner fin a la relación. En su orden de restricción, Hyland aseguró que el actor la amenazó con matar a su perro y quemar su casa. Un mes después, logró que un tribunal le concediera la orden de protección.

Desde entonces, Hyland ha hablado muy poco sobre el abuso que sufrió. En una entrevista con Variety en octubre de 2024, expresó: “No sé si esa parte de cualquier mujer alguna vez se sana completamente. Es algo que deja cierta cicatriz en el alma. Se trata más bien de poner amor en esa cicatriz, en lugar de odiarla o ignorarla”.