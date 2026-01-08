Viva

Disney revela el elenco de ‘Enredados’ y deja una gran sorpresa para los fans

El estudio reveló al elenco principal y detalles clave del proyecto que llevará a la pantalla real uno de sus mayores éxitos animados

Por El Universal / México / GDA
Teagan Croft y Milo Manheim liderarán el live action de Enredados, cuya filmación arrancará en Londres en 2026 bajo la dirección de Michael Gracey.
Teagan Croft y Milo Manheim liderarán el live action de Enredados, cuya filmación arrancará en Londres en 2026 bajo la dirección de Michael Gracey.







