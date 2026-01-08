Disney revela el elenco de ‘Enredados’ y deja una gran sorpresa para los fans

Teagan Croft y Milo Manheim liderarán el live action de Enredados, cuya filmación arrancará en Londres en 2026 bajo la dirección de Michael Gracey.

Disney confirmó de forma oficial a los protagonistas del esperado live action de Enredados, tras semanas de rumores en redes sociales y sitios especializados. El estudio anunció que Teagan Croft asumirá el papel de Rapunzel, mientras que Milo Manheim interpretará a Flynn Rider, uno de los personajes más recordados de la cinta animada.

La información se divulgó por medio de las redes oficiales de Walt Disney Studios, donde se detalló la elección del elenco principal para esta nueva adaptación con actores reales.

Teagan Croft es una actriz australiana de 21 años. Su trabajo más conocido se dio en la serie Titans, donde encarnó a Raven o Rachel Roth. También protagonizó True Spirit, película basada en la historia real de la navegante Jessica Watson.

Milo Manheim, de 24 años, construyó su carrera como uno de los rostros más visibles de Disney Channel. Su popularidad creció con la franquicia Zombies, iniciada en 2018 y que ya suma cuatro entregas. Además, participó en la serie School Spirits, estrenada en 2023 y renovada para varias temporadas.

La película estará dirigida por Michael Gracey, cineasta reconocido por su enfoque en espectáculos musicales. Su mayor éxito fue The Greatest Showman, al que se sumó más recientemente Better Man.

El guion quedó a cargo de Jennifer Kaytin Robinson. La producción recae en Kristin Burr y Lucy Kitada, según la información divulgada por el estudio.

Estrenada en 2010, Enredados marcó un cambio relevante para Disney. La historia presentó una protagonista más independiente, un humor actualizado y una banda sonora que conectó con distintas generaciones. En taquilla, la cinta superó los $590 millones a nivel mundial, lo que la consolidó como uno de los mayores éxitos animados del estudio.

De acuerdo con los datos disponibles, el rodaje iniciará en junio de 2026 en Londres. Disney aún no comunicó una fecha oficial de estreno, aunque el proyecto figura como uno de los títulos clave del estudio para los próximos años.

