Muere famosa actriz de telenovelas a los 35 años

Ece Irtem, actriz turca reconocida por la telenovela 'Por un amor', falleció a los 35 años, un día después de celebrar su cumpleaños.

La famosa actriz de telenovelas turcas Ece Irtem falleció a los 35 años, apenas un día después de haber celebrado su cumpleaños. La noticia se dio a conocer el lunes 15 de junio a través de redes sociales, donde rápidamente generó conmoción entre seguidores y colegas.

La información fue difundida por el abogado de Irtem, Ugur Gökkoyun, quien emitió un comunicado en el que ofreció detalles sobre su fallecimiento.

Según explicó, la intérprete, reconocida por su papel en Por un amor se encontraba en su domicilio, acompañada por su madre, al momento de la muerte.

“Según las primeras evaluaciones, creemos que falleció a causa de un infarto”, se lee en el documento.

La actriz Ece Irtem perdió la vida en su casa en Turquía, donde se encontraba junto a su madre, según informó su representante legal. (Tomada de redes sociales)

No obstante, el representante legal indicó que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer con precisión las causas de su muerte.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y condolencias dirigidos a la familia y seres queridos de la actriz, destacando su talento y legado en la televisión turca.

Ece Irtem construyó una sólida carrera en la actuación, logrando reconocimiento tanto en su país como a nivel internacional gracias a su participación en diversas producciones dramáticas.