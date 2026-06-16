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Actriz de ‘Cambio de hábito’ revela un detalle oculto de su personaje que pasó desapercibido por años

La intérprete de la hermana Mary Robert explicó que desarrolló una atracción inconsciente hacia Deloris como parte de su trabajo actoral

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una confesión de Wendy Makkena sobre Cambio de hábito reavivó el debate entre seguidores de la película más de tres décadas después.







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