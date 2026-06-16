Actriz de ‘Cambio de hábito’ revela un detalle oculto de su personaje que pasó desapercibido por años

Una confesión de Wendy Makkena sobre Cambio de hábito reavivó el debate entre seguidores de la película más de tres décadas después.

La actriz Wendy Makkena, recordada por interpretar a la hermana Mary Robert en las películas Cambio de hábito y Cambio de hábito 2, reveló que construyó a su personaje con una dimensión que nunca se explicó de forma explícita en pantalla.

Durante una conversación en el pódcast You Might Know Her From, la intérprete aseguró que consideró que la tímida y talentosa religiosa sentía una atracción inconsciente hacia Deloris Van Cartier, la protagonista interpretada por Whoopi Goldberg.

Según explicó Makkena, buscaba una motivación que justificara la admiración y la cercanía que Mary Robert mostraba hacia Deloris a lo largo de la historia. Por esa razón, desarrolló la idea de que existía una atracción emocional de la que incluso el propio personaje no tenía plena conciencia debido a su inocencia.

La actriz indicó que esa interpretación formó parte de su proceso personal de actuación. También afirmó que nadie en el set percibió ese enfoque. Señaló que se trató de un detalle interno que utilizó para dar profundidad a su personaje.

Declaración genera sorpresa entre los seguidores

Las declaraciones de Makkena se viralizaron rápidamente en redes sociales. Muchos seguidores reaccionaron con sorpresa. Otros aseguraron que ya habían interpretado esa dinámica entre los personajes cuando vieron las películas.

Entre los comentarios más compartidos aparecieron mensajes de personas que afirmaron haber percibido ese subtexto desde hace años. Algunos incluso señalaron que la actuación de la actriz transmitía una conexión especial con el personaje de Goldberg.

¿De qué trata ‘Cambio de hábito’?

Estrenada en 1992, Cambio de hábito cuenta la historia de Deloris Van Cartier, una cantante que presencia un asesinato.

Para protegerla, las autoridades la incluyen en un programa de protección de testigos. Como parte del plan, debe ocultarse en un convento bajo la identidad de la hermana Mary Clarence.

Dentro de la comunidad religiosa, Deloris utiliza sus habilidades musicales para revitalizar el coro de las monjas. Sin embargo, la creciente popularidad del grupo atrae la atención del público y también de los criminales que la buscan.

La película obtuvo una destacada recepción entre la crítica y el público. Además, le valió a Whoopi Goldberg una nominación al Globo de Oro.

La secuela y el futuro de la franquicia

Un año después llegó Cambio de hábito 2. La secuela no alcanzó el mismo nivel de éxito que la producción original. No obstante, destacó por incluir en su elenco a la cantante Lauryn Hill.

La franquicia continuará con una tercera película que ya está confirmada. El proyecto contará con la participación del actor y comediante Tyler Perry como uno de sus productores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.