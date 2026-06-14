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Muere legendaria actriz de telenovelas colombianas: ‘Tu voz y legado vivirán por siempre’

La intérprete, de 98 años, falleció en circunstancias que no han trascendido públicamente

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Por Juan Pablo Sanabria

Colombia se enluta por la muerte de una de sus grandes actrices. Este sábado 13 de junio, una leyenda de las telenovelas y del teatro de ese país, falleció tras atravesar una difícil etapa personal.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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