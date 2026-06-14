Muere legendaria actriz de telenovelas colombianas: ‘Tu voz y legado vivirán por siempre’

Colombia se enluta por la muerte de una de sus grandes actrices. Este sábado 13 de junio, una leyenda de las telenovelas y del teatro de ese país, falleció tras atravesar una difícil etapa personal.

Fue la entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la que confirmó el deceso de la querida Flor Vargas, de 98 años, recordada por Los Victorinos, La Saga y El Capo.

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana”, se lee en la esquela.

“El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz“, dice más adelante.

La actriz colombiana Flor Vargas dejó huella en un gran número de telenovelas. (Tomada de redes sociales)

Por otro lado, figuras de la actuación en el país colombiano lamentaron el fallecimiento. Uno de ellos fue el actor Mario Ruiz, que se despidió de la actriz y resaltó su legado e influencia en el mundo de la actuación.

“Adiós a Flor Vargas, una gran actriz y escritora, madre de mi gran amigo Manuel Cabral. Gracias por todo lo que nos diste, Florcita, por tu ejemplo de valentía y una vida plena. Descansa en paz, estoy seguro de que Manuel y Cecilia están felices abrazándote", escribió.

La actriz Yaneth Waldman también se unió a la serie de mensajes conmemorativos: "Adiós mi querida Florecita. Descansa en Paz".

¿Qué se sabe de su muerte?

A mediados de abril de este año, Flor Vargas pidió ayuda económica tras haber atravesado un delicado estado de salud que le afectaba sus huesos y otras partes de su cuerpo.

La actriz reveló al programa Bravíssimo, del medio colombiano El Tiempo, que enfrentaba varias complicaciones que le limitaron su movilidad. “No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya“, dijo en su momento.

Actriz Flor Vargas en sus iniciones en la televisión de Colombia. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Además, detalló que tenía problemas de audición y que necesitaba ayuda para hacer sus actividades cotidianas. Incluso, manifestó que se había pensionado, pero que con el salario mínimo que recibía no alcanzaba para suplir muchos de sus gastos.

“De la EPS (clínicas públicas en Colombia) me hacen una terapia semanal, y a veces pasa un mes y no me hacen la terapia”, afirmó.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de muerte de la actriz colombiana.

La repentina pérdida de sus dos hijos

La vida de la actriz Flor Vargas estuvo marcada por difíciles desafíos. Su esposo, Manuel Cabral, murió a los 34 años por una enfermedad en los riñones.

Su mayor pasión, la televisión, tuvo que abandonarla debido a los problemas de salud que enfrentaba su hija, Cecilia Cabral, quien murió posteriormente.

Otra de las perdidas que vivió fue el fallecimiento de su hijo, Manuel Cabral, destacado actor y doblador con una amplia carrera en producciones de Univisión, Telemundo y Disney. Murió el 9 de febrero de 2010 debido a un paro cardíaco relacionado con complicaciones surgidas tras un trasplante de riñón.