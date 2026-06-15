Muere estrella de ‘Alf’

La actriz de 'Alf' murió en paz, informaron sus seres queridos en un emotivo mensaje publicado en Facebook.

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por su papel como Kate Tanner en la icónica comedia televisiva ALF, falleció a los 77 años, según confirmó su familia.

El anuncio se realizó el domingo a través de una publicación en Facebook, donde sus seres queridos informaron que la intérprete murió, sin detallar la causa del deceso.

“Con profunda tristeza les comunicamos que Annie falleció en paz. Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio y amor por su familia”, señala el mensaje.

En el mismo comunicado, sus allegados también destacaron aspectos de su personalidad, como su pasión por las buenas historias, su gusto por las tiendas de segunda mano y su cercanía con los animales.

La familia la describió como “una fuerza de la naturaleza” y aseguró que su legado perdura en sus recuerdos, obras artísticas y alegría de vivir.

“Es inimaginable pensar en la vida sin ella, pero como decía: ‘Siempre estoy contigo’”, agregaron. Además, invitaron a honrar su memoria con una donación a Habitat for Humanity, organización que la actriz apoyaba, en lugar de enviar flores.

Anne Schedeen, recordada como Kate Tanner en la serie ALF, falleció a los 77 años, según confirmó su familia. (Tomada de redes sociales)

Su agente durante muchos años, Tom Markley, también confirmó la noticia y resaltó su impacto personal y profesional: “Annie significaba todo para su familia y para esta agencia”.

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Luanne Ruth Schedeen inició su formación artística en el Portland Civic Theatre. Luego, desarrolló su carrera en escenarios de Hawái y Nueva York, hasta establecerse en Los Ángeles, donde firmó con Universal Pictures y consolidó su trayectoria en televisión y cine.

A lo largo de su carrera participó en reconocidas producciones como The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Cheers, Magnum P.I. y Murder, She Wrote, además de intervenir en diversas películas durante las décadas de 1970 y 1980.

Sin embargo, su papel más emblemático fue el de Kate Tanner en ALF, serie emitida por NBC entre 1986 y 1990, donde interpretó a la madre de familia que acoge a un peculiar extraterrestre, personaje que marcó a toda una generación.

El éxito de la serie fue tal que se transmitió también en Latinoamérica y otras zonas del mundo.

Schedeen estuvo casada durante 55 años con Christopher Barrett. Le sobreviven su hija Taylor Barrett, su nuera Hilary Flynn y otros familiares cercanos.