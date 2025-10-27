Viva

Muere ‘el chico más lindo del mundo’ tras luchar contra un cáncer

El célebre intérprete fue criado por sus abuelos y, aunque permaneció alejado del foco mediático durante muchos años, regresó a la gran pantalla en 2019

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez y AFP
Bjorn Andrésen
A los 15 años, Bjorn Andrésen fue elegido por el director italiano Luchino Visconti para protagonizar la película que lo catapultó a la fama internacional. (LN con imágenes de archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bjorn AndrésenMuerte
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.