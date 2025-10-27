Muere ‘el chico más lindo del mundo’ tras luchar contra un cáncer

A los 15 años, Bjorn Andrésen fue elegido por el director italiano Luchino Visconti para protagonizar la película que lo catapultó a la fama internacional.

Bjorn Andrésen, el actor sueco que alcanzó fama mundial por su papel adolescente en la película Muerte en Venecia (1971), falleció el sábado a los 70 años, confirmó este lunes los allegados al intérprete.

A los 15 años, Andrésen fue seleccionado por el director italiano Luchino Visconti, quien buscaba al joven ideal para interpretar a Tadzio, el bello adolescente que obsesiona al personaje encarnado por Dirk Bogarde.

“Nos enteramos por su hija que había muerto de cáncer”, declaró a AFP Kristina Lindström, quien junto con Kristian Petri dirigió en 2021 el documental El chico más bello del mundo, título que remite al apodo que el actor recibió tras el éxito internacional de la película.

Pese a las declaraciones de las conocidas del actor, se desconoce qué tipo de cáncer fue el que terminó con su vida.

Su papel en esta coproducción franco-italiana, basada en la novela del Nobel alemán Thomas Mann, lo catapultó a la fama mundial. Sin embargo, la etiqueta de “belleza perfecta” lo persiguió durante toda su vida, y él mismo confesó que aquella experiencia lo condujo a la depresión y a la adicción a las drogas.

“No tuve ningún problema durante el rodaje. Pero cuando terminó, sentí que era una especie de presa lanzada a los lobos. Físicamente no me pasó nada, pero fue muy desagradable”, recordó Andrésen en una entrevista hace varios años.

Andrésen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo. Creció sin su padre, y su madre se suicidó cuando él tenía 10 años, por lo que fue criado por sus abuelos.

Tras alcanzar la fama mundial, el actor estuvo alejado del ojo público y en 2019, volvió a la pantalla grande con un papel secundario en la película de terror Midsommar, dirigida por Ari Aster, donde interpretó al anciano Dan.

