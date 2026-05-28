Viva

Muere cantante de famosa agrupación mexicana: ‘Deja un vacío inmenso’

Recientemente, el artista colaboró con Carin León

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Grupo Yndio
Hilde Lara, emblemático vocalista del Grupo Yndio, dejó una huella imborrable en la balada grupera con su voz y sus interpretaciones. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CantanteMéxicoHilde LaraGrupo YndioCarin León
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.