Muere cantante de famosa agrupación mexicana: ‘Deja un vacío inmenso’

Hilde Lara, emblemático vocalista del Grupo Yndio, dejó una huella imborrable en la balada grupera con su voz y sus interpretaciones.

Hilde Lara, emblemático cantante del conjunto mexicano Grupo Yndio, murió este 27 de mayo. La noticia fue dada a conocer por su hija, Gabriela Lara, a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales.

En el comunicado, la familia destacó el profundo impacto de su partida, tanto en lo personal como en lo artístico.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre”, expresó Gabriela, quien también recordó la entrega y pasión del cantante a lo largo de su trayectoria.

Según relató, Lara “entregó su alma en cada canción”, logrando conectar con el público a través de letras que acompañaron momentos significativos en la vida de sus seguidores.

Considerado una de las voces más representativas de la balada grupera, Hilde Lara dejó una huella imborrable en el género con interpretaciones que marcaron a varias generaciones.

Originario de Hermosillo, Sonora, construyó una sólida carrera desde la década de 1970, consolidándose como una figura clave de la música romántica popular. Entre sus canciones más recordadas se encuentran Dame un beso y dime adiós, Eres mi mundo y Herida de amor, temas que continúan vigentes en el repertorio grupero.

Aunque la familia no detalló las causas oficiales de su fallecimiento, sí agradeció las constantes muestras de apoyo recibidas durante los últimos años, lo que sugiere que el cantante venía enfrentando complicaciones de salud.

Medios internacionales indicaron que Lara fue diagnosticado con cáncer en 2023. Un año antes, en 2022, Carin León lanzó junto al Grupo Yndio una nueva versión del éxito Dame un beso y dime adiós, acercando su legado a una nueva generación de oyentes.