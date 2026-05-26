Viva

Recordado y querido cantante costarricense impacta al reaparecer décadas después: vea cómo luce hoy

Un chofer de bus compartió un video con el artista nacional, quien brilló a finales del siglo pasado

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Por Juan Pablo Sanabria

Hay grandes cantantes que marcaron época en Costa Rica, se metieron para siempre en el recuerdo popular, pero de los que, desde hace décadas, el público nacional dejó de tener noticia.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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