Recordado y querido cantante costarricense impacta al reaparecer décadas después: vea cómo luce hoy

Hay grandes cantantes que marcaron época en Costa Rica, se metieron para siempre en el recuerdo popular, pero de los que, desde hace décadas, el público nacional dejó de tener noticia.

Sin embargo, hoy con las redes sociales, es mucho más fácil que la audiencia se reencuentre con esas figuras que los pusieron a bailar y corear en sus mejores años de juventud.

Así luce hoy Eduardo Pasapera, querido cantante costarricense, recordado por su paso en Los Brillanticos. (Captura de video)

Uno de estos casos ocurrió recientemente, gracias a un conductor de autobús en Siquirres. El hombre, sonriente, grabó un video en el que muestra que uno de sus pasajeros era nada más y nada menos que don Eduardo Pasapera.

Pasapera, quien hoy luce muy cambiado, es especialmente reconocido por ser la voz del recordado grupo Brillanticos, pero también pasó por otras agrupaciones nacionales como Los Diamantes.

En el video, el chofer presenta a don Eduardo, quien se ve vestido de forma casual, pero que, sin mucho preámbulo, se anima a dejar claro que el instrumento que lo hizo famoso todavía da para mucho. Así, a capella, en pleno bus, se lanzó con un fragmento del tema Amor del alma.

“Qué nivel. Deme un abrazo; qué maneras. Lo felicito. ¿Escucharon qué voz? Cosas que se viven en el bus, inolvidables”, dice el conductor.

El video ya acumula más de 100.000 reproducciones en TikTok y cientos de personas reaccionaron positivamente y expresaron la alegría que les da volver a ver al querido cantante.

“Cuando Pasapera gritaba ‘Brillanticos’... ¡agarre su pareja y a bailar!”, “Toda una institución musical”, “Qué gusto volver a verlo y más aún escucharlo cantando”, “Aún está vivo, bendito Dios. Yo iba a los bailes donde él cantaba”, “Qué alegría saber que está bien”, fueron algunos de los mensajes.