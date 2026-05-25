Cantante Raúl Villalta le cumplió el último deseo a una fan al morir: ‘Fue demasiado difícil sostenerme’

El cantante costarricense Raúl Villalta, quien alcanzó la fama en nuestro país por su trayectoria como intérprete romántico y galán de los años 80 y 90, cumplió el último deseo de una fanática al morir.

Según contó en su cuenta de Facebook, el cantante, quien conquistó corazones con su voz, fue contactado por el hijo de su seguidora, quien le comentó que su madre le pidió específicamente que, cuando falleciera, quería que Villalta le cantara el Ave María en su funeral y así fue.

El artista tico explicó que fue contactado por el hombre, quien le expresó el deseo de su madre e incluso le preguntó cuánto le cobraría por hacerlo.

“Le dije que me tomó por sorpresa, es un honor, pero qué difícil. Le dije que por supuesto no le iba a cobrar nunca por cantar el Ave María. Para mí, más que una canción, es un acto de fe. Es una alabanza sublime”, contó el cantante.

Además, como recuerdo especial, narró que para él la pieza tiene un significado muy especial, ya que la interpretó en el funeral de su hermana y de su padre. “Me marcó mucho, me cuesta realmente volver a interpretar el Ave María”, agregó.

No obstante, el hijo afligido conmovió a Villalta y él aceptó cumplir el último deseo de su seguidora durante el funeral. “Casi no lo puedo lograr porque fue demasiado difícil sostenerme, pero lo logré. Ver a la familia tan agradecida fue más que suficiente para mí. Espero que la señora, dondequiera que esté, que yo sé que está al lado del Señor y, por supuesto al lado de la Virgen María, espero que a sus oídos le haya llegado”, manifestó.

Villalta contó también que él es devoto de la Virgen y que, para él, el acto de fe de la señora fue dedicado a la Virgen de los Ángeles.