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Cantante Raúl Villalta le cumplió el último deseo a una fan al morir: ‘Fue demasiado difícil sostenerme’

El artista costarricense se conmovió ante la historia de la señora, quien pidió algo muy especial por parte del intérprete

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Por Jessica Rojas Ch.
Raúl Villalta
El cantante costarricense Raúl Villalta conquistó al público con su voz romántica. (Archivo)







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Raúl VillaltaMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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