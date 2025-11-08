Viva

Carín León desata una buena borrachera de sentimiento y éxitos en su concierto en Costa Rica

El versátil cantante mexicano le llegó al alma a 30.000 personas. Da igual si se tenía mal de amores o no; el azteca regaló una noche simplemente liberadora

Por Juan Pablo Sanabria
07/11/2025, San José, Estadio Nacional, Concierto de Carin Leon.
Carín León dio este viernes un concierto memorable en Costa Rica, en el que dejó su alma en cada interpretación. (José Cordero)







