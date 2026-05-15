Viva

Muere actriz y cantante que mató a su novio en los años 70

La mujer fue condenada por homicidio negligente y cumplió 30 días de prisión

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Por Fátima Jiménez
Claudine Longet
Claudine Longet, actriz y cantante, se consolidó como figura televisiva en la década de 1960 gracias a su participación en 'The Andy Williams Show'. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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