Muere actriz y cantante que mató a su novio en los años 70

Claudine Longet, actriz y cantante, se consolidó como figura televisiva en la década de 1960 gracias a su participación en 'The Andy Williams Show'.

Claudine Longet, cantante y actriz francesa cuya vida estuvo marcada por uno de los casos más polémicos del espectáculo estadounidense, murió a los 84 años, según confirmó su familia este jueves.

Su sobrino, Bryan Longet, dio a conocer la noticia mediante un mensaje en redes sociales, en el que la recordó como una inspiración constante y la despidió como “otra estrella en el firmamento”.

Nacida el 29 de enero de 1942 en París, Longet creció en un entorno alejado del espectáculo, aunque desde joven mostró talento para el canto y la danza. Su salto a la fama ocurrió a los 18 años, cuando fue descubierta por el empresario Lou Walters, quien la llevó a Las Vegas para integrarse al espectáculo Folies Bergère en el hotel Tropicana.

En esa ciudad conoció al cantante Andy Williams en un encuentro fortuito: él se detuvo a ayudarla cuando su vehículo se averió en la carretera. La relación avanzó rápidamente y se casaron en 1961.

Éxito en televisión y música

Durante la década de 1960, Longet se consolidó como figura habitual en The Andy Williams Show, uno de los programas de variedades más populares de la época. Sus participaciones, especialmente en especiales navideños, la acercaron al público estadounidense.

En paralelo, desarrolló una carrera musical con siete álbumes publicados entre 1967 y 1972, caracterizados por un estilo pop suave y romántico, interpretado en inglés y francés. También incursionó en el cine, con un papel destacado en la comedia The Party (1968).

Su matrimonio con Williams se deterioró a inicios de los años 70 y concluyó en divorcio en 1975, aunque ambos mantuvieron una relación cordial.

El caso que marcó su vida

En 1976, la vida de Longet dio un giro radical cuando disparó al esquiador olímpico Vladimir Spider Sabich, su entonces pareja, en un chalet de Aspen, Colorado. El hecho, que ella sostuvo fue accidental, derivó en un proceso judicial que captó la atención mediática internacional.

Tras el juicio, fue declarada culpable de homicidio negligente —un delito menor— y condenada a 30 días de prisión. El caso, rodeado de controversia, la convirtió en una figura fuertemente cuestionada por la opinión pública y le valió el apodo de “la mujer fatal de Aspen”.

El episodio también tuvo eco en la cultura popular, con referencias en programas como Saturday Night Live, y también en la música, como la canción Claudine, de The Rolling Stones.

Claudine Longet, the French singer and actor who was at the center of a highly publicized manslaughter trial after she was charged with the fatal shooting of her boyfriend, Olympic skier Vladimir “Spider” Sabich, has died at age 84.



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Retiro y vida privada

Tras el proceso judicial, Longet se retiró de la vida pública y su carrera artística quedó enterrada. Se estableció en Aspen, donde años después contrajo matrimonio con el abogado Ron Austin, quien formó parte de su defensa.

La pareja llevó una vida discreta entre Colorado y Hawái. Su última aparición pública ocurrió en 2003, en un documental sobre Andy Williams, en el que participó únicamente con su voz.

La muerte de Longet cierra un capítulo complejo en la historia del entretenimiento, marcado por el contraste entre la fama y la tragedia.