Fue estrella de recordado éxito de Televisa, se retiró de la TV y hoy no quiere ver a sus excompañeras: ‘Hicieron cosas muy feas’

El drama y las intrigas de las novelas de Televisa pueden, en ocasiones, ser peores detrás de las cámaras. A diferencia de la magia del guion, cuando se trata de la realidad, lo más probable es que no exista final feliz para los culebrones que se cocinan en los estudios televisivos.

Tal es el caso de la actriz Cecilia Tijerina, recordada por la exitosa telenovela Muchachitas, quien reapareció en la TV tras años de lejanía. Y lo hizo para dar que hablar.

La novela juvenil 'Muchachitas' fue estrenada por Televisa en 1991. Allí destacó Cecilia Tijerina (rubia a la izquierda), quien después dejó la televisión. (Televisa)

A 35 años del estreno del programa, Tijerina confesó que no le gustaría reencontrarse con las actrices con las que protagonizó la telenovela, pues recuerda que no recibió muy buen trato de Kate del Castillo, Tiaré Scanda y Emma Laura.

Fue en entrevista para el programa Hoy que la actriz retirada reconoció que no tiene ningún interés de participar en una reunión del elenco del melodrama de Emilio Larrosa que, en 1991, se convirtió en todo un éxito.

Esto debido a que, aparentemente, las otras actrices con quienes compartió el protagónico tuvieron comportamientos no convenientes que no solo la habrían incomodado a ella, sino a parte del equipo de producción, como Tijerina dijo al matutino:

“No me caen bien, hicieron cosas muy feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas. Ppregúntale a las de vestuario cómo las trataba Emma Laura; logró que corrieran a una”, expresó.

También aclaró que, de encontrarse con alguna de ellas de casualidad, no tendría ningún inconveniente en saludarlas. Sin embargo, prefiere mantenerse al margen.

“Si las veo, yo soy educada: ‘Hola, ¿cómo estás?’, lo cortés no quita lo valiente”, aseguró.

Así luce actualmente Cecilia Tijerina, actriz de 'Muchachitas', quien está retirada de la televisión. (Facebook)

Existe una entrevista en la que las cuatro actrices —junto con Yolanda Ventura e Itatí Cantoral— visitan el programa de Rebecca de Alba, quien las cuestiona acerca del final de la telenovela y los planes que tendrán en lo sucesivo.

Cuando Emma Laura confesó que, en pocos meses, debutaría como conductora de televisión, Kate le dio una palmada en los hombros, interrogándola sobre por qué no le había contado de su nuevo proyecto.

Eso provocó que Rebecca les preguntara si, fuera de los sets de grabación, sostenían una amistad.

Fue entonces cuando Kate afirmó que había una unión tan estrecha entre ellas, aunque aclaró que solo entre ella, Tiaré y Emma Laura, excluyendo a Cecilia, quien, en un acercamiento de la cámara, lucía visiblemente incómoda y cabizbaja.

“Nos llevamos muy bien, pero las que más nos llevamos, somos nosotras tres, fuerte”, precisó.

Tijerina dijo al matutino que no tenía planes de volver a la pantalla chica, a menos de que le propusieran un personaje que le pareciera interesante. “Depende de cuál novela, si es un papel bonito”, acotó.