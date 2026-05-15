Viva

Fue estrella de recordado éxito de Televisa, se retiró de la TV y hoy no quiere ver a sus excompañeras: ‘Hicieron cosas muy feas’

La actriz lleva años alejada de las cámaras, pero 35 años después destapó su mala relación con Kate del Castillo y otras protagonistas

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Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria

El drama y las intrigas de las novelas de Televisa pueden, en ocasiones, ser peores detrás de las cámaras. A diferencia de la magia del guion, cuando se trata de la realidad, lo más probable es que no exista final feliz para los culebrones que se cocinan en los estudios televisivos.








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El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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