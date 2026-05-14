Actriz italiana de 44 años es vista en actitud romántica con Mel Gibson en Roma tras divorcio del actor

Antonella Salvucci, actriz y presentadora italiana, apareció en actitud romántica con Mel Gibson durante un paseo en Roma.

El actor Mel Gibson, de 70 años, fue captado a los besos con la actriz, modelo y presentadora italiana Antonella Salvucci, de 44 años, durante un paseo por las calles de Roma. Las imágenes tomadas por paparazzi fueron divulgadas por el diario británico Daily Mail.

El encuentro ocurre cerca de seis meses después de que Gibson firmó su divorcio de la guionista Rosalind Ross, con quien mantuvo una relación durante nueve años.

Hasta ahora, ni Mel Gibson ni Antonella Salvucci realizaron declaraciones públicas sobre el vínculo revelado por la prensa internacional. Sin embargo, en la cuenta de Instagram de la actriz aparecen dos fotografías junto al actor durante salidas con amigos.

Antonella Salvucci inició su carrera como modelo. Más adelante participó en series italianas como Carabinieri, Il maresciallo Rocca, Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, Rex, Era mio fratello, Il bello delle donne y La stagione dei delitti.

En cine trabajó en películas como The Family Friend (2006) y L’educazione sentimentale di Eugénie (2005). Actualmente, mantiene una columna sobre cine en el canal digital Primo Italia TV.

Mel Gibson tiene nueve hijos con tres parejas diferentes. Siete de ellos —Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo y Thomas— nacieron durante su matrimonio de 29 años con la actriz Robyn Moore.

En 2009 tuvo a Lucia junto a la pianista rusa Oksana Grigorieva. Después, en 2017, nació Lars, fruto de su relación con Rosalind Ross.

El protagonista de Mad Max posee dos premios Óscar en su carrera. Ganó las estatuillas a Mejor Director y Mejor Película en 1996 gracias a Braveheart, conocida en español como Corazón valiente.

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