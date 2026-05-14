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Actriz italiana de 44 años es vista en actitud romántica con Mel Gibson en Roma tras divorcio del actor

Las imágenes del actor junto a Antonella Salvucci aparecieron meses después de su divorcio de Rosalind Ross

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Por O Globo / Brasil / GDA
Antonella Salvucci, actriz y presentadora italiana, apareció en actitud romántica con Mel Gibson durante un paseo en Roma.
Antonella Salvucci, actriz y presentadora italiana, apareció en actitud romántica con Mel Gibson durante un paseo en Roma. (@antonellasalvucci/Instagram)







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