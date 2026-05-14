Actriz rusa muere atropellada por motociclista durante la grabación de un anuncio

La actriz, modelo y fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova falleció a los 34 años tras sufrir un accidente mientras grababa una escena con motociclistas en una calle de Moscú. La artista participaba en la filmación de un anuncio cuando uno de los conductores perdió el control de la motocicleta durante una acrobacia y la atropelló accidentalmente.

Según reportó The Sun, el fuerte impacto le provocó un severo traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Aunque fue trasladada rápidamente a un hospital, murió dentro de la ambulancia debido a la gravedad de las heridas.

El motociclista involucrado, identificado como Maxim Zaviryukha, sufrió lesiones leves y actualmente permanece bajo arresto domiciliario mientras avanzan las investigaciones. De acuerdo con medios internacionales, podría enfrentar cargos por presunta negligencia.

Dobromilova era amante de las motocicletas y acostumbraba grabar escenas de alto riesgo para redes sociales. Además de su trabajo como fotógrafa, desarrolló una carrera artística en el Moscow Moon Theatre y el Theatre of Musical. También ganó popularidad tras aparecer en el videoclip War Girl del dúo HammAli & Navai.

Medios internacionales también informaron que una hija pequeña de la actriz se encontraba en el set al momento del accidente.