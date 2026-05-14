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Actriz rusa muere atropellada por motociclista durante la grabación de un anuncio

Tras el impacto, la artista sufrió un severo traumatismo craneoencefálico

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Por Fiorella Montoya
Ksenia Dobromilova, reconocida actriz y fotógrafa rusa, falleció a los 34 años.
Ksenia Dobromilova, reconocida actriz y fotógrafa rusa, falleció a los 34 años. (Instagram/Instagram)







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Ksenia Dobromilova
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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