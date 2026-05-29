Montserrat del Castillo se rompe al sincerarse sobre sus problemas: ‘Necesito llegar a la quincena y dejar de sentir que estoy ahogándome’

La presentadora de De boca en boca, de Teletica, Montserrat del Castillo, se sinceró sobre las dificultades que enfrenta como madre soltera y el reto de sacar adelante su hogar.
Durante su podcast Entre dudas y fe, la comunicadora abordó el tema y reveló que tiene problemas para pedir ayuda. “Nunca molesto a nadie y acabo de escribirle a mi hermana: ‘La necesito’... Porque yo necesito dejar de sentirme tan sola con todo”, comentó Castillo.
Más adelante, se refirió a la presión económica que experimenta y, entre lágrimas, confesó: “Necesito llegar a la quincena y dejar de sentir que estoy ahogándome. Eso le pasa a muchas mujeres; sin embargo, cuando mi hijo se enferma, yo tengo un carro para llevar a mi hijo al hospital, pero hay mujeres que tienen que ir en bus”.
“Sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas con lo que acabo de decir de la quincena. Mamás que no reciben pensión ni ningún tipo de ayuda o tienen que andar migajeando, peleando”, añadió.
Castillo también señaló que, además de las dificultades económicas, las madres solteras cargan con un peso emocional significativo, marcado por decepciones, frustraciones y el sentimiento de no poder dedicar todo el tiempo que quisieran a sus hijos.
“Llega un domingo y lo último que yo quiero es sacarlo, porque además no me va a dar la quincena si me pongo de creativa”, expresó.
Asimismo, reflexionó sobre los sacrificios que muchas madres realizan: “Hay días en que o come el hijo o come la mamá. Y muchas veces la mamá dice: ‘No, mi amor, cómaselo usted, yo no tengo hambre’. No sé cuántas veces mi mamá hizo eso conmigo, cuántas cosas se quitó mi mamá y yo no me di cuenta”.
A pesar de las dificultades, la presentadora aseguró que también reconoce lo que tiene y se siente agradecida, al comparar su situación con la de otras mujeres en condiciones más complejas.
“También hay días buenos, hay días donde alguien me ayuda, o donde mi hijo me dice que me ama”, añadió.
‘Estoy cansada’
Castillo recordó un momento que la hizo confrontar su nivel de agotamiento. Relató que, en una ocasión, se dirigía a hacerse las uñas —algo que considera parte de su trabajo— mientras cargaba a su hijo dormido.
“Yo decía: ‘Dios, estoy cansada, estoy agotada, no puedo más, me duele demasiado la espalda, estoy contracturada. ¿Tú ves esto? ¿Alguien va a llegar a verlo algún día?’”, dijo entre lágrimas.
La comunicadora explicó que este lado de su vida no suele mostrarse en redes sociales, lo que genera la percepción de que no atraviesa dificultades.
“Yo no voy a decir (en redes sociales): ‘No puedo, no voy a poder almorzar’. Mis compañeros muchas veces no se han dado cuenta. Bis (Bismarck) es uno que me dice: ‘Mae, yo la invito hoy’”, recordó.
En otro momento, señaló que le cuesta aceptar ayuda incluso de personas cercanas. Contó que su mejor amiga le ha ofrecido apoyo económico con un diario, pero ella lo rechaza por vergüenza, aunque internamente quisiera aceptarlo.
“Yo digo: ‘No, jamás’, y tal vez yo por dentro: ‘Sí, por favor’”, expresó.
Castillo también aseguró que, pese a las dificultades, nunca ha pasado hambre. “Dios a uno lo deja, pero de que es una realidad, de que uno a veces dice: ‘Ya, por favor, ya’... Es un tema largo, complicado y hay personas que viven situaciones muy difíciles”, manifestó.
Finalmente, Montserrat reveló que actualmente asiste a terapia psicológica, con el objetivo de sanar y aprender a pedir y delegar responsabilidades.