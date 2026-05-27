Montserrat del Castillo lanza inesperada advertencia tras adelanto de su pódcast: ‘No puedo más’

'Entre dudas y fe' es conducido por Montserrat del Castillo y su amiga María José Quesada.

Montserrat del Castillo lanzó una fuerte advertencia a sus seguidores, luego de publicar el adelanto del último episodio de la temporada de su pódcast Entre dudas y fe. La presentadora afirmó que ella y su compañera ‘se quebraron’ por las cosas que revelaron.

“Hay episodios que se graban y hay episodios que se sienten. Este fue el último de la temporada y entra en el top de los más vulnerables. Lloramos, nos quebramos, dijimos cosas que nunca habíamos dicho en voz alta y abrimos el corazón sin filtros”, escribió en la descripción del clip.

Incluso, en el video se la ve visiblemente afectada y llorando, sobre todo al recordar momentos difíciles de su rol materno. “Me acuerdo de tenerlo en brazos, estaba dormido y yo tenía que hacerme las uñas; yo me tengo que ver bien, no puedo andar desarreglada. Yo le decía a Dios: ‘Estoy cansada, agotada, no puedo más’”, afirmó en el episodio.

También les lanzó un mensaje a quienes verán la emisión el próximo jueves: “Si alguna vez te has sentido perdida, rota, confundida o intentando ser fuerte mientras te duele todo por dentro… este episodio es para vos. Prepárense, porque no fue una conversación fácil… pero sí muy real”, dijo.

En esta temporada, la presentadora de Teletica ha tocado temas de su paso por la televisión y aspectos íntimos de su vida personal.