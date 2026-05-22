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Montserrat del Castillo confiesa las duras consecuencias por su envidia a presentadora costarricense: ‘Tuve que alejarme... desaparecerla de redes’

La figura de Teletica habló sobre el proceso personal que vivió a raíz de las comparaciones obsesivas que se hacía hace unos años

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Lanzamiento pódcast Montserrat del Castillo, Entre dudas y Fé
Montserrat del Castillo inició el pódcast 'Entre dudas y fe', junto a María José Quesada. (Jorge Navarro)







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Montserrat del CastilloEntre dudas y fe
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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