Viva

Montserrat del Castillo revela la razón detrás de su ausencia en ‘De boca en boca’

La presentadora se ha ausentado de la pantalla de Teletica en los últimos días

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Los televidentes del programa De boca en boca, de Teletica, han extrañado la presencia de una de sus presentadoras en los últimos días. Se trata de Montserrat del Castillo, quien desde el pasado lunes no ha aparecido en las cámaras del canal.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del CastilloTeleticaDe boca en boca
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.