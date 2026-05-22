Montserrat del Castillo revela la razón detrás de su ausencia en ‘De boca en boca’

Los televidentes del programa De boca en boca, de Teletica, han extrañado la presencia de una de sus presentadoras en los últimos días. Se trata de Montserrat del Castillo, quien desde el pasado lunes no ha aparecido en las cámaras del canal.

La Nación le consultó a la presentadora por qué no se le ha visto en el programa, a lo que ella respondió que se encuentra de vacaciones.

“Tenía exceso de vacaciones, era demasiado el acúmulo que tenía. Entonces, saqué cuatro días para poderme ir con mi hijo largo a hacer montaña, pescar y hacer cosas que nunca hacemos”, explicó.

Además, dio a conocer que este viernes ya estará de regreso en el programa junto a sus compañeros Mauricio Hoffmann, Bismarck Méndez y María Fernanda León.

Montserrat en días recientes mostró un poco del paseo que vivió junto a su hijo Johna, en el cual se mostró en una faceta más aventurera con botas de hule. Allí, apareció al lado del medio de transporte conocido como mula, pasó por lagos y disfrutó de atardeceres.