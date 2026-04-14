Montserrat del Castillo expuso a Bismarck Méndez en un momento vulnerable: ‘Muy hombrecito para unas cosas, pero para esto no’

Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez son compañeros de trabajo en Canal 7, pero fuera de cámaras son grandes amigos.

Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez han mostrado en la pantalla de Teletica y fuera de cámaras que mantienen una fuerte amistad; tanto es así que la confianza que hay entre ambos muchas veces trasciende hasta llegar al punto de exponer algunas intimidades.

Así pasó este martes 14 de abril cuando la presentadora de De boca en boca expuso a su colega y amigo en uno de sus momentos más vulnerables. Juntos asistieron a un centro médico para aplicarse un suplemento vía intravenosa para subir las defensas, según explicó Del Castillo.

Justo cuando Méndez estaba sentado esperando la inyección, Montserrat grabó un video en el que mostró el miedo que embargó a su amigo. “Este es el día donde ustedes pueden ver la debilidad de Bismarck. Muy aquí, muy allá, mucho músculo, muy hombrecito para unas cosas, pero para esto no”, comentó Montserrat.

En las imágenes se ve visiblemente preocupado a Méndez, quien afirmó que si no ve la aguja no le da miedo, aunque su reacción corporal y su rostro mostraron todo lo contrario.

Vea aquí el momento: