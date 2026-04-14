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Montserrat del Castillo expuso a Bismarck Méndez en un momento vulnerable: ‘Muy hombrecito para unas cosas, pero para esto no’

Ambos presentadores son compañeros muy cercanos en el programa ‘De boca en boca’, de Teletica

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Por Jessica Rojas Ch.
Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez son compañeros de trabajo en canal 7
Montserrat del Castillo y Bismarck Méndez son compañeros de trabajo en Canal 7, pero fuera de cámaras son grandes amigos. (Archivo)







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Montserrat del CastilloBismarck Méndez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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