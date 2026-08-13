Viva

Modelo talla plus de Costa Rica se sincera sobre señalamientos a su transformación física: ‘Es complicado’

A la joven le han pedido explicaciones sobre su cambio, donde perdió más de 20 kilos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Jessi Rodríguez
Jessi Rodríguez habló sobre las dificultades personales y de salud mental que enfrenta. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jessi Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.