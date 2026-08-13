Modelo talla plus de Costa Rica se sincera sobre señalamientos a su transformación física: ‘Es complicado’

Jessi Rodríguez habló sobre las dificultades personales y de salud mental que enfrenta.

La influencer y modelo costarricense Jessi Rodríguez contó a sus seguidores que atraviesa semanas difíciles. La joven también se refirió a los comentarios que recibe sobre su apariencia y reconoció que no sabe cómo sentirse con su cuerpo.

Rodríguez, quien durante años fue reconocida como modelo talla plus, comenzó a experimentar una transformación física desde el 2025. Su pérdida de peso de más de 20 kilos generó comentarios en redes sociales, tanto positivos como negativos.

“Hace rato no me aparezco por acá conversándoles. Han sido semanas emocionalmente un poco complicadas”, contó en un video publicado en sus redes sociales.

La influencer explicó que no solo atraviesa situaciones personales, sino que también aseguró que las noticias sobre lo que ocurre en otros países le afectan profundamente.

“Todo lo que pasa en el mundo me afecta demasiado”, afirmó. Mencionó específicamente la situación de Venezuela y el reciente terremoto que sacudió Colombia como acontecimientos que le han generado preocupación.

Además de esa situación, Rodríguez reveló que actualmente enfrenta dificultades relacionadas con la percepción que tiene de su propio cuerpo.

“Me ha pegado mucho el tema de la apariencia. He estado con dismorfia corporal al mil... No sé ni qué sentir con mi cuerpo, no sé qué sentir con cómo la gente me percibe y no sé qué sentir con los comentarios que recibo. De verdad estoy en un momento complicado”, manifestó.

Jessi Rodríguez ha bajado más de 20 kilos. (Instagram)

Rodríguez reconoció que muchas personas le piden explicaciones sobre los cambios que ha experimentado y sobre las decisiones que ha tomado durante este proceso.

“Me piden respuestas y lo único que yo les puedo decir es que todo lo que yo les he dicho, y todo el mensaje que yo alguna vez les he tratado de dar, es desde lo más profundo de mi corazón y con las mejores intenciones”, contó.

Agregó que, como creadora de contenido, también tiene una responsabilidad con las personas que la siguen.

“Si yo no les he compartido cosas, es por no perjudicarlos, y también para protegerles de alguna irresponsabilidad que como creadora de contenido puedo tener”, explicó.

Al final de su mensaje, Jessi Rodríguez agradeció a quienes la han acompañado durante años y han sido testigos de diferentes etapas de su vida.