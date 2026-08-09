Modelo talla plus de Costa Rica sigue sorprendiendo con su pérdida de peso y cambio físico

La modelo e influencer Jessi Rodríguez compartió unas tiernas fotos con su mamá para celebrar el Día de la madre.

De cara a la celebración del Día de la Madre en Costa Rica, la influencer tica Jessi Rodríguez publicó en redes sociales una serie de fotografías junto a su mamá y, de paso, aprovechó para agradecerle por la crianza y el amor.

“Gracias por ser mi inspiración, por creer en mí y por acompañarme en cada paso. Te amo, ma”, escribió la creadora de contenido.

Sin embargo, más allá de la emotiva publicación, llamó la atención que Rodríguez continúa en su proceso de pérdida de peso y mejora de su salud.

En las imágenes, la también modelo luce un vestido corto de tono rosa que deja ver su gran cambio físico.

Desde mayo del 2025, la modelo e influencer Jessi Rodríguez inició un cambio en su vida para mejorar su salud. (Instagram)

Desde mayo del 2025, la creadora de contenido reconoció que ha bajado de peso, pero no atribuyó el cambio a una necesidad estética, sino a un motivo de salud y cuidado personal.

En octubre de ese año reveló que, tras realizarse análisis médicos y recibir la evaluación de especialistas, inició un tratamiento para regular la insulina y aplicó cambios en su rutina diaria de ejercicios y alimentación.

“Mi objetivo no es bajar de peso, mi objetivo es nutrirme mejor, rendir mejor. El peso solo es una consecuencia de todas estas cosas que he ido revisando en mi salud para hacer la mejor versión de mí. Yo me he amado en todas mis versiones, me he respetado y me he valorado”, manifestó entonces.