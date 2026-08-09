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Modelo talla plus de Costa Rica sigue sorprendiendo con su pérdida de peso y cambio físico

La también influencer se sometió a tratamientos médicos con guía de especialistas para mejorar su salud

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Por Jessica Rojas Ch.
Jessi Rodríguez
La modelo e influencer Jessi Rodríguez compartió unas tiernas fotos con su mamá para celebrar el Día de la madre. (Instagram)







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InfluencerJessi Rodríguez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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