Nicole Carboni sobre no ganar el Miss Universe Costa Rica: ‘La gente igual iba a hablar de mí’

Elena Hidalgo fue coronada como Miss Universe Costa Rica 2024 la noche de este martes. Esto marcó la historia, pues Hidalgo se convirtió en la primera madre costarricense en ganar este certamen y a la vez truncó el sueño de Nicole Carboni, quien por segunda vez luchaba por convertirse en la representante de Costa Rica en el concurso internacional de belleza de mayor relevancia.

Como muchos esperaban, Carboni no se marchó de la competencia en silencio, y fiel a su estilo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que comparte su reflexión sobre la derrota.

“Sabía que mis posibilidades de ganar siempre iban a ser difíciles, debido a ser ‘mediática’ por exponer la verdad que a muchos le incomodan, pero al final saben que es cierto. Sabía que muy probablemente la organización podía tener temor de elegirme como ganadora y sabía que si ganaba o no ganaba, igual la gente iba a hablar de mí”, escribió en su posteo.

La modelo, de 33 años, quien es madre de tres hijos y obtuvo el segundo lugar en el Miss Costa Rica 2015, aseguró que había llegado a este nuevo certamen para cumplir el sueño que tiene desde niña y que, a pesar de las críticas, dio lo mejor de sí.

“Costa Rica, me hubiera encantado representarlos en un Miss Universo, pero independientemente del resultado jamás me voy a cansar de representarlos en cada competencia a la que vaya. Desde mis 5 años me he sentido orgullosa de representar a mi país tanto en atletismo, en fitness, en modelaje y en certámenes de belleza, logrando medallas de oro y coronas para nuestro país a nivel internacional”, continuó en el texto.

Carboni incursionó en el modelaje desde muy joven y ha ganado certámenes como el Miss Miami 2016 y Miss South Florida 2017. No obstante, su derrota en la gala de 2015 la hizo centrarse mayormente en el mundo del fitness, por lo que su retorno a Costa Rica estaba impulsado por una nueva esperanza de dejarse la corona de Miss Costa Rica.

“Era un sueño que definitivamente ya no veía. O sea, continué con mi vida normal como mamá, como atleta profesional, en competencias fitness representando a Costa Rica internacionalmente, modelando... Entonces, el certamen de belleza ya había terminado ahí por distintas razones. Seguí cumpliendo otras metas, otros sueños que tenía en mi vida. Entonces, cuando esto se presentó, dije: ‘Vamos de nuevo a Costa Rica’”, declaró en entrevista a La Nación, en junio de este año.

