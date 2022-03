Nancy Dobles y Johanna Villalobos tienen un mensaje para todas las mujeres

La presentadora de Teletica Nancy Dobles y la comunicadora y creadora de contenido Johanna Villalobos, se unieron en una campaña que promueve la solidaridad entre mujeres (sororidad), para juntas construir pactos de alianza en pro de la igualdad de género y la eliminación de la violencia. Sus mensajes llegaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo.

Así lo explicó Andrea González, gerente de Mercadeo de Grupo A, empresa distribuidora de la marca de calzado brasileña Vizzano, creadora de la campaña Juntas somos más.

. Nancy Dobles y Johanna Villalobos son protagonistas de la campaña que lanzó Vizzano en el marco del Día Internacional de la Mujer. Foto: Cortesía

En el contenido de la campaña, distribuido en redes sociales a través de videos y fotos, también participan las reinas de belleza de la organización The Finalist: Mahyla Roth (Miss Costa Rica International), Carolina On (Miss Asia Pacífico), Natalia González (Top Model of the World 2021), Sue Chinchilla (Miss Eco Costa Rica) y Catalina Murillo (Top Model of the World 2022).

González comentó que la intención de esta promoción es “incentivar el respeto, el reconocimiento y la construcción de redes de apoyo.

“La campaña insta a las mujeres a comprometerse para erradicar las rivalidades y lograr un mundo más justo, más solidario y con más derechos para todas.

“Juntas somos más nos invita a reflexionar sobre la interseccionalidad en la mujer, porque no hay una sola manera de ser mujer y cada una de nosotras debe interiorizarlo desde dos dimensiones: nuestra identificación y la situación que tenemos en los diferentes contextos”, agregó.

Voces que inspiran

Nancy, quien recalca que todas las mujeres son únicas y especiales, y Johanna, que invita a sus congéneres a ser solidarias y a empoderarse en sus diferentes roles que a veces “resultan muy pesados”, hablaron de lo que significa para ellas inspirar a otras damas a través de sus plataformas.

“Para mí es muy especial saber que puedo ser inspiración para alguien. Siempre he dicho que si tengo la posibilidad de hacer a alguien feliz ya sea con una sonrisa, inspiración, enseñanza, apoyo y más, siempre lo voy a hacer. Creo que es un poder hermoso que todos los seres humanos tenemos, si lo encuentran lo verán. Me siento muy honrada”, comentó Dobles, quien es seguida por 534.000 personas solo en Instagram, muchas de ellas, mujeres.

Por su parte, Johanna Villalobos, resaltó que para ella significa mucho ser una mujer que inspire a otras.

. Las reinas de belleza Carolina On (izq), Sue Chinchilla y Natalia González (derecha) también participan en la campaña. Foto: Cortesía

“Creo que hoy en día nosotras las mujeres necesitamos voz y que ese mensaje le llegue no solo a un montón de gente sino que también de alguna forma eduque, nos dé fuerza. Se necesita acompañamiento para poder decir lo que nos han querido callar por años. ¡No estamos solas!”, recalcó Villalobos, quien también es muy conocida por su podcast homónimo.

Nancy Dobles envió un mensaje contundente: “Solo unidas podemos seguir avanzando. Todavía hay camino por recorrer”, agregó. Para la presentadora de Buen día, de canal 7, la sororidad “es el único camino posible para lograr la plena igualdad”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Johanna fue muy clara con el mensaje que tiene para las mujeres.

“Les digo que no se queden calladas ante comentarios o acciones machistas nunca, no solo en contra de nosotras sino en contra de todas, hay que denunciar. Esto es y será una lucha de todos los días y no contra un género precisamente, que es lo que usualmente se piensa, sino contra la sociedad en sí”, detalló.

En febrero del 2021, Johanna alzó la voz contra el presentador de TD Más Gustavo Peláez. Esa vez ella no calló cuando él la describió como una mujer “con perfil para la industria porno”. Tras referirse al tema en un video, Villalobos recibió el apoyo de decenas de personas.

“Me entristece tener que hablar de estos temas porque, en pleno 2021, es increíble e inaceptable que sigamos lidiando con actitudes machistas y sexistas”, dijo Johanna aquella vez.

Finalmente, López habló de la sororidad, acción que para ella significa “un lugar seguro”.

“Ya deberíamos dejar eso de que todas somos competencia, entre más unidas mejor. Tenemos que cambiar ese chip que nos han implantado de que todas nosotras nos tenemos que llevar mal. La sororidad para mí es entender, no juzgar, ni acribillar las decisiones de la otra: es importante reconocer cuando lo estamos haciendo”, aseveró.