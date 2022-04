Diseñador tico vistió a Kylie Minogue en su nuevo video

El costarricense Marco Garro ha dado otro paso en firme para consolidar su carrera como diseñador. El pasado 31 de marzo la cantante y actriz australiana Kylie Minogue lanzó, junto a Gloria Gaynor, el video musical del tema Can´t stop writing songs about youm y este audiovisual contó con el talento del nacional.

En el videoclip, que pretende rendir tributo a la era disco, Minogue utiliza una prenda elaborada por este estudiante del Programa Internacional de Moda de la Universidad Véritas.

El trabajo del costarricense en el videoclip se suma a otras colaboraciones destacadas que ha tenido el modista nacional, de 22 años, pues Garro también ha elaborado vestuarios para estrellas internacionales como Jorja Smith, Bad Gyal, Pablo Vittar y Ana Cristin.

Durante los tres minutos de duración del video Can´t Stop writing songs about you, Minogue viste la prenda elaborada por el tico, mientras se mueve al ritmo de la música disco.

Kylie Minogue llevó un vestido del tico Marco Garro. Foto: Captura

“La calidad del trabajo de este estudiante de la Universidad Véritas hace que las miradas del mundo vuelvan sus ojos al talento costarricense que, día a día, se posiciona en diferentes plataformas a nivel internacional por propuestas innovadoras con altos estándares de calidad”, expresó la universidad en un comunicado de prensa.

Viva conversó con Garro sobre sus impresiones al respecto.

—¿Cómo surgió la oportunidad?

—La oportunidad surgió muy inesperadamente, ya que en realidad recibí la llamada de un estilista de Londres para un video musical de la cantante FKA twigs, en donde me pidió varias de las piezas que tenía publicadas en mi Instagram. Realicé el pedido que me hizo y lo envié, pero hubo un atraso en el vuelo de envío y no llegó a tiempo, por lo que él me preguntó si se podía dejar las piezas para otros proyectos que tuviera en las próximas semanas. De esta forma salió el trabajo con Kylie, en donde él le mostró mis piezas y a ella le llamó muchísimo la atención. Entonces las quiso usar para su nuevo video.

—¿Cuál fue la inspiración para la temática disco?

—Realmente ellos fueron los que tomaron mi estilo de diseño e hicieron encajar la temática disco con el styling. Pienso que al final se acopló muy bien por el color y el dinamismo de las prendas.

—¿Cuánto tiempo te tomó?

—Tuve dos días para realizarlo y enviarlo. Por lo general debo hacer todo muy rápido para sacarlo de Costa Rica y que llegue al extranjero.

Marco Garro es estudiante del Programa Internacional de Moda de la Universidad Véritas. Foto: cortesía

—¿Qué te dijo la producción sobre tu trabajo?

—Están muy felices por el resultado y posiblemente se vengan más trabajos con otros artistas, por lo que seguiremos en contacto.

—¿Qué significa Kylie para vos?

—Para mí es un icono de la música con el que crecí, he sido gran fan de su música desde hace muchos años y jamás me imaginé poder llegar a vestirla algún día. Fue toda una sorpresa y creo que ha sido la artista de mayor nivel con la que he trabajado.

—¿Qué te dejó esta experiencia como aprendizaje?

—Que muchas veces, cuando se pierde una oportunidad, sale otra nueva. Yo en un principio me sentía un poco triste de que las piezas no hubieran llegado a tiempo para la cantante que fueron planeadas, pero al darme cuenta de que las usaron para Kylie y calzaron perfectamente en ella me motivó a pensar que siempre vienen cosas mejores.