Miss Universo 2024: Mujer de 71 años compite en Miss Texas y directora de Miss Universo México renuncia

Marissa Teijo, una mujer de 71 años, se convirtió en la concursante de mayor edad en competir en el certamen de Miss Texas USA.

Aunque no se llevó la corona, Teijo se unió a otras concursantes que compitieron en el certamen el 22 de junio en Houston, Estados Unidos, según informó el medio NBC News.

Aarieanna Ware, la ganadora de Miss Dallas en 2023, fue nombrada Miss Texas USA. Ella representará al estado de Texas en el concurso Miss USA.

La organización Miss Universo recientemente cambió sus reglas para ser más inclusiva, eliminando los límites de edad para las concursantes mayores de 18 años y permitiendo que mujeres casadas, divorciadas o embarazadas compitan.

Teijo, residente de El Paso, expresó en una publicación de Instagram que estaba emocionada por competir y esperaba “inspirar a las mujeres a esforzarse por ser su mejor versión física y mental, y a creer que hay belleza a cualquier edad”.

El caso de Teijo se suma al de Alejandra Fernández, quien recientemente, a sus 60 años, se coronó como Miss Buenos Aires en Argentina.

“No me imaginé que iba a tener tal repercusión... Es el primer certamen en la historia que es inclusivo en cuanto a edad, características físicas, tallas y pesos, lo que lo hace revolucionario. Estoy muy feliz de representar este nuevo paradigma en los concursos de belleza”, afirmó Fernández en su momento.

Teijo añadió luego de su coronación reciente que “todas las mujeres ahora tienen nuevas oportunidades, fortaleza y belleza”.

¿Qué está pasando con Miss USA?

La organización de Miss Universo se vio envuelta en polémica desde que Noelia Voigt, Miss USA 2023, anunciara su dimisión el 6 de mayo.

Voigt, de 24 años, explicó en un comunicado en Instagram que se retiraba para centrarse en su salud mental. Sin embargo, después, NBC News obtuvo una copia de la carta de renuncia de Voigt en la que acusaba a Laylah Rose, la directora ejecutiva del concurso, de crear un ambiente de trabajo tóxico y de no abordar adecuadamente un incidente de acoso sexual.

Rose emitió un comunicado en el que afirmaba tomar en serio las acusaciones y declaraba que “el bienestar de todas las personas relacionadas con Miss USA es mi máxima prioridad”.

Renuncia de la directora de Miss Universo México por falta de inclusión y transfobia

Por otro lado, en suelo azteca, apenas un mes después de asumir como directora de Miss Universo México, la actriz Martha Cristiana sorprendió al anunciar el 24 de mayo su renuncia definitiva e irrevocable al cargo.

Durante una conferencia de prensa, Cristiana aseguró que no podía continuar debido a varias irregularidades, incluyendo falsa inclusión y transfobia, ya que denunció que no estaban dispuestos a aceptar la participación de mujeres trans en el certamen.

“Las cosas no fueron como me prometieron y me encuentro en una situación verdaderamente incómoda”, declaró, según reportes de Imagen Entretenimiento.

Aunque exoneró a Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia internacional, de esta situación, Martha señaló al equipo que trabajó con ella como responsable de ponerle trabas para abrir el concurso a mujeres sin importar su edad, estado civil o si formaban parte de la comunidad LGBTIQ+.

“En las reuniones se maneja: ‘¡Nombre! ¿40 años? ¡Viejísima! Olvídelo’. ‘¿Mujeres trans? Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales. Necesito denunciar esto porque toda mi vida he alzado la voz, especialmente en causas cercanas a mi corazón”, agregó.

Manteniéndose fiel a sus principios y creencias, la exreina de belleza dejó claro que no podía continuar en una organización que, a estas alturas, discrimina y se niega a sumarse a la inclusión de género.

“Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por ese motivo presento mi renuncia ante todos ustedes”, aseguró.

También expresó su profunda decepción por lo ocurrido, especialmente porque afirmó que siempre manifestó su intención de crear una industria que incluyera a la comunidad.

“Al final del día, todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos, que también pertenecen al mundo de la belleza. Porque si la belleza no es inclusiva, no es revolucionaria. Cuando lo es, abraza la diversidad, y ese lema fue mi bandera al unirme a la organización”, concluyó.

En lo que va del 2024, Martha es la segunda directora que deja el cargo de Miss Universo México. La primera fue Cynthia de la Vega, quien, según un comunicado en sus redes sociales, tomó la decisión de separarse por “cambios” que no estaban en línea con sus valores.

Martha Cristiana, actriz y directora saliente de Miss Universo México, renuncia en medio de controversias sobre inclusión, destacando desafíos en la representación dentro del prestigioso certamen de belleza.

