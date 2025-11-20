Miss Países Bajos enfrenta accidente en Miss Universo: vea lo que pasó

Nathalie Yasmin Mogbelzada es la representante de Países Bajos en el Miss Universo 2025.

Durante la gala preliminar de Miss Universo 2025, realizada el 19 de noviembre, la representante de los Países Bajos, Nathalie Yasmin Mogbelzada, protagonizó un momento inesperado al sufrir un percance con su vestido de gala.

El incidente ocurrió durante el desfile en traje de noche, una de las etapas más destacadas del certamen.

Mientras desfilaba con un vestido largo y ceñido de color naranja y rojo, adornado con pedrería y detalles brillantes, la costura en la parte inferior de su espalda se rasgó cuando Nathalie giró frente al jurado y la audiencia.

El momento fue captado por las cámaras de televisión y por los teléfonos del público, y en cuestión de minutos se volvió viral en redes sociales.

A pesar del contratiempo, la concursante mantuvo la calma y continuó su presentación con elegancia y profesionalismo.

Videos y comentarios sobre el incidente circularon ampliamente en plataformas, donde numerosos usuarios elogiaron la actitud de Mogbelzada y la consideraron un ejemplo de profesionalismo.

El hecho no implicó descalificación ni afectó su evaluación, pues fue entendido como un accidente fuera de su control.

Reconocida por su carisma y presencia escénica, Mogbelzada recibió elogios de fanáticos y expertos del certamen por su desempeño durante la preliminar.

