Miss Jamaica sigue en el hospital tras la estrepitosa caída en Miss Universo: esto es lo último que se sabe sobre su salud

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo presentarse en la gala final de Miss Universo 2025 debido a la estrepitosa caída que sufrió en el escenario.

Desde el 19 de noviembre, cuando sufrió un grave accidente en la preliminar de Miss Universo, la joven Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ha permanecido internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Paolo Rangsit, en Tailandia, donde se realizó la final del concurso de belleza internacional.

Ese día, Henry desfilaba con un vestido largo de color naranja y zapatos de tacón alto cuando tropezó y perdió el equilibrio en plena pasarela. El impacto la dejó imposibilitada para continuar, por lo que fue trasladada de inmediato al centro médico donde recibió atención especializada.

Desde entonces fue ingresada en la UCI y aunque en días posteriores Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, informó que la modelo saldría pronto de su internamiento; hasta hoy 8 de diciembre, a casi un mes de ingresada en el centro médico, la jamaiquina continúa en el hospital.

Miss Jamaica sufrió peligrosa caída en preliminar de Miss Universo 2025

De acuerdo con Infobae, este 8 de diciembre la organización del concurso y la familia de la reina de belleza dieron nueva información sobre su estado de salud y lo que le ocurrió tras la caída.

La información suministrada confirmó que el accidente provocó en Henry una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, así como una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas.

Miss Jamaica fue ingresada en condición crítica y desde que se encuentra en el hospital ha estado bajo monitorización neurológica constante. Actualmente, sigue bajo supervisión especializada las 24 horas.

El comunicado oficial agregó que la modelo pronto será enviada a Jamaica acompañada por un equipo médico completo. La joven será trasladada directamente a un hospital para seguir con su tratamiento.