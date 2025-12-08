Viva

Miss Jamaica sigue en el hospital tras la estrepitosa caída en Miss Universo: esto es lo último que se sabe sobre su salud

Gabrielle Henry sufrió un terrible accidente el 19 de noviembre durante la preliminar del certamen de belleza

Por Jessica Rojas Ch.
Miss Jamaica
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, no pudo presentarse en la gala final de Miss Universo 2025 debido a la estrepitosa caída que sufrió en el escenario. (Archivo)







Miss JamaicaMiss Universo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

