Dos candidatas sufren estrepitosas caídas en preliminar de Miss Universo (una terminó en el hospital)

Las caídas de Miss Gran Bretaña y Miss Jamaica impactaron a los seguidores del evento, que se realiza en Tailandia ¡Vea los videos!

Por Fiorella Montoya
Miss Universo Gran Bretaña cayó durante su traje nacional y Miss Universo Jamaica durante su traje de gala.
Miss Universo Gran Bretaña cayó durante su traje nacional y Miss Universo Jamaica durante su traje de gala. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Miss Universo 2025Miss Gran BretañaMiss Jamaica
