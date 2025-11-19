Dos candidatas sufren estrepitosas caídas en preliminar de Miss Universo (una terminó en el hospital)

Miss Universo Gran Bretaña cayó durante su traje nacional y Miss Universo Jamaica durante su traje de gala.

El Miss Universo 2025 dejó grandes momentos en su gala de traje nacional y en la preliminar, sin embargo, también dejó situaciones incómodas, sustos y episodios dolorosos, debido a varias caídas en las pasarelas de este miércoles 19 de noviembre.

Dos candidatas vivieron uno de los sucesos más virales en redes sociales. La primera fue Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, quien se tropezó con su vestido de traje nacional.

Latimer portaba un carrito con flores y, al acercarse a los fans para entregarles un ramo, se tropezó.

La mujer cayó de forma fuerte contra el piso. Ella se levantó de inmediato, se quitó el disfraz de florista y empezó a modelar con el vestido real. Ese vestido era blanco, largo y con perlas. Ella sonrió a su público y continuó la pasarela sin problema en medio de los aplausos de los asistentes.

La segunda caída fue muy aparatosa y preocupante. Se trató de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien iba por el cierre de su pasarela cuando cayó en un hueco ubicado al final del escenario. Raúl Rocha y Nawatt, directivos del Miss Universo, la auxiliaron. Luego fue retirada en camilla.

La organización de Miss Jamaica informó que “fue trasladada de prisa al Hospital Paolo Rangsit, donde profesionales médicos están atendiendo su atención y le han aconsejado que no sufre ninguna lesión mortal; sin embargo, continúan realizando pruebas para asegurar su plena recuperación”.

Por ahora, Henry sigue en recuperación y se desconoce si podrá participar en la gala final de este 20 de noviembre.