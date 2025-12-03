Viva

La verdad detrás del accidente de Miss Jamaica 2025: sigue en cuidados intensivos y crecen críticas contra Miss Universo

Gabrielle Henry continúa en cuidados intensivos mientras crecen las críticas por la respuesta de Miss Universo ante el accidente.

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Gabrielle Henry no ha salido del hospital en Tailandia. Su caída generó polémica por la falta de atención de Miss Universo.
Gabrielle Henry no ha salido del hospital en Tailandia. Su caída generó polémica por la falta de atención de Miss Universo. (@meekiimodez/IG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMiss UniversoMiss JamaicaGabrielle Henr
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.