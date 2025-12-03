La verdad detrás del accidente de Miss Jamaica 2025: sigue en cuidados intensivos y crecen críticas contra Miss Universo

Gabrielle Henry no ha salido del hospital en Tailandia. Su caída generó polémica por la falta de atención de Miss Universo.

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, continúa en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Tailandia, tras sufrir una grave caída durante la antesala de Miss Universo.

La modelo no ha podido ser trasladada a su país, pese a que el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, aseguró el 24 de noviembre que su evolución era favorable y que su salida del hospital estaba próxima.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre en Bangkok, durante las rondas preliminares de Miss Universo. Mientras desfilaba con vestido de noche, Gabrielle tropezó y cayó por una abertura de 1,2 metros utilizada para iluminación.

Su familia, en un primer momento, pensó que la atención médica respondía a un protocolo estándar. Sin embargo, luego revelaron que la situación era más grave de lo esperado.

Según informaron, la joven sufrió un trauma cerebral, además de laceraciones en la barbilla y el pie. Aunque no tuvo fracturas, su condición requirió ingreso inmediato a cuidados intensivos.

La familia guarda silencio, el traslado no llega

La familia de Gabrielle y la organización Miss Jamaica han optado por no dar muchos detalles para evitar confusión o malinterpretaciones.

La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, Olivia Grange, confirmó que la recuperación ha enfrentado dificultades, aunque destacó que la joven se mantiene con buen ánimo y actitud positiva. A pesar de esto, no existe una fecha establecida para su regreso a Jamaica.

Miss Chile critica a Miss Universo por abandono

Inna Moll, Miss Chile 2025, expresó su preocupación por la aparente falta de apoyo de la organización Miss Universo hacia Gabrielle. Aseguró que ningún representante del certamen ha visitado a la modelo en el hospital.

Según dijo, esto resulta alarmante considerando el nivel de compromiso que tienen las participantes con sus países y con el evento.

También indicó que, aunque la modelo desea mantener su situación en privado, el silencio por parte de la organización parece una señal de desinterés.

Miss Universo responde a las críticas

Raúl Rocha Cantú explicó que la organización ha sido respetuosa con la privacidad de Gabrielle y su familia. Afirmó que él mismo la asistió tras la caída, organizó su traslado al hospital y coordinó su atención médica. Según indicó, la falta de comunicación pública obedece a una solicitud directa de la familia, no a negligencia.

Además, aseguró que se han seguido todos los protocolos para garantizar su bienestar y que varios médicos adicionales han evaluado su estado.

Hasta el momento, la organización Miss Universo no ha respondido directamente a las críticas de Miss Chile.

