Miss Costa Rica 2013 se sometió a cirugía por fuertes dolores en sus piernas

Fabiana Granados, Miss Costa Rica 2013, se sometió a cirugía este martes y ya se encuentra en su casa recuperándose.

La Miss Costa Rica 2013, Fabiana Granados, informó de que se sometió a una cirugía por una condición de salud. El anuncio lo realizó este martes en sus redes sociales.

“Bueno, así fue mi mañana. Tenía una cirugía programada por insuficiencia venosa de la safena mayor”, explicó la reina de belleza.

Ese mismo día, Granados comunicó que salió bien de la operación y que ya se encuentra en casa.

“Todo salió superbién gracias a Dios. Ya estoy en casa, estaré en reposo unas semanas”, escribió la modelo. Agregó que espera una pronta recuperación porque se considera inquieta y desea retomar su entrenamiento y actividades diarias.

Fabiana Granados dio a conocer que sufría muchos dolores de piernas tras estar mucho rato de pie. (Instagram Fabiana Granados/Instagram Fabiana Granados)

También recordó que ha compartido antes los problemas en sus piernas.

“En un par de ocasiones les había mostrado mis piernas inflamadas y que me dolían mucho después de muchas horas de trabajar de pie. Y muchas várices que me han salido”, amplió Granados.

Cerró su mensaje con palabras de optimismo y con la esperanza de mejorar su salud.