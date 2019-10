“Recibo muchos comentarios buenos, positivos y eso me motiva muchísimo a trabajar más. Dancing with the Stars ha expuesto más cómo soy. Cuando fui Miss Costa Rica no se dio el momento para que el público conociera más de mí porque es una experiencia muy rápida. En cambio, ahora sí he podido mostrar quién soy, cómo soy, qué hago… He tenido una respuesta linda del público”, consideró Granados, dueña del restaurante Mila Bistró y sommelier (experta en vinos).