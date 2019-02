“Como un sueño me encantaría trabajar con marcas que actualmente no encontramos en el país, por ejemplo la marca colombiana Johanna Ortiz; esa marca es de prestigio, me gustaría trabajar con ellas y que la conozcan en Costa Rica. En mis planes, por supuesto, está realizar trabajos internacionales”, añadió, quien espera nuevas oportunidades en el mundo del modelaje.