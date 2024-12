‘Mira quién baila’: Lo bueno y no tan bueno del polémico programa de Teletica

La primera temporada de Mira quién baila finalizó este domingo 1.° de diciembre con un claro ejemplo de cómo la disciplina y la constancia son claves para alcanzar los objetivos. La joven boxeadora Naomy Valle se dejó el máximo título del programa de Teletica, superando a la modelo Mimi Ortiz, al creador de contenido Diego Bravo y a la Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde.

Sin embargo, en esta primera temporada, la competencia no solo se quedó en la pista de baile, sino que estuvo marcada por las polémicas y las rivalidades, que rara vez se han visto –o han llegado a oídos del público– en los formatos de este tipo de Televisora de Costa Rica.

Naomy Valle se convirtió en la ganadora de la primera temporada de 'Mira quién baila'. (Lilly Arce)

A continuación, un balance de lo que dejó la primera edición de Mira quién baila Costa Rica, que se mantuvo al aire desde el pasado 15 de setiembre.

Mira quién baila, un formato ¿novedoso?

Este año, Televisora de Costa Rica apostó por dejar atrás Dancing with the Stars, con la intención de innovar e iniciar con un nuevo formato, con el que la gente se iba a sentir más identificada, principalmente por los ritmos que se iban a bailar porque eran más latinos. No obstante, la realidad es que la dinámica del anterior programa era muy similar: una figura junto a un coreógrafo bailan en la pista, hay expulsados y jueces evaluando, el público vota por su favorito y define al ganador.

De todas formas, el canal ya tiene clara su fórmula perfecta y ha sabido elegir a los deportistas, modelos, presentadores y cantantes para estos formatos de baile.

Por otro lado, la televisora decidió irse por lo seguro y mantener a Édgar Silva, su presentador por excelencia y quien también es conductor de Nace una estrella, la otra producción dominical que ha estado desarrollando Teletica Formatos en los últimos años.

En esta ocasión, el periodista estuvo acompañado de la carismática Natalia Rodríguez, quien es una ficha habitual de Teletica en las diferentes producciones que realizan a lo largo del año. No importa si es de baile, de canto o de concursos, ella siempre está ahí. También reclutaron a Natalia Carvajal, quien con su voz seria regresó al canal de La Sabana tras varios años de ausencia.

Con 'Mira quién baila' debutó un panel de jurados, integrado por Toni Costa, Mauricio Astorga, Isabel Guzmán e Isaac Rovira. (Lilly Arce)

Lo que sí fue una novedad fue la incorporación de Mauricio Astorga, Isabel Guzmán y los españoles Isaac Rovira y Toni Costa como jueces del programa, quienes desde un inicio demostraron que estaban allí para evaluar y cada vez de una forma más severa.

Además, Costa se convirtió en una “sensación” en el país. Ya sea por cómo lucía o por ser expareja de la famosa actriz Adamari López, lo cierto es que luego de finalizado cada episodio del programa, él era uno de los más buscados dentro del estudio Marco Picado por las asistentes a las galas en busca de una fotografía.

En cuanto a los bailarines, la mayoría eran rostros bien conocidos por la audiencia del canal y solamente dos debutaron en el programa. Yenier Jiménez y César Abarca fueron ganando poco a poco más popularidad entre los televidentes: el primero de ellos por dejar el nombre de Costa Rica en alto en España y por llevar a Mimi Ortiz a obtener el segundo lugar del programa, mientras que Abarca se ganó algunos seguidores por su físico, pero también varios detractores por la polémica ocurrida con Lynda Díaz.

Lynda Díaz y el huracán que se llevó todo a su paso

La expresentadora y empresaria Lynda Díaz fue, sin duda, la encargada de provocar un terremoto en la producción de Mira quién baila, luego de revelar por qué decidía renunciar al programa, el pasado 18 de noviembre, faltando tan solo dos galas, entre ellas la final.

No dudó en revelar, con nombres y apellidos, a quienes supuestamente estaban boicoteando su participación en el programa. Según decía, eran Diego Bravo y Yessenia Reyes, debido a que su bailarín César Abarca, al parecer, era pareja de la coreógrafa.

Édgar Silva se ha convertido en el presentador favorito de Teletica Formatos. (Lilly Arce)

Según Díaz, Abarca le contaba detalles de la dinámica familiar de ella a Reyes, quien a su vez compartía la información con Bravo y este difundía temas de ella en páginas de chismes. Luego de las supuestas informaciones, el coreógrafo renunció a bailar con la puertorriqueña.

Claro, hasta ahí no llegó el culebrón, pues el bailarín Michael Rubí, quien iba a bailar con ella tras la renuncia de Abarca, se vio salpicado por la polémica, luego de que se filtrara una supuesta conversación de él hablando mal acerca de Lynda. La exmodelo afirmó que Reyes y Bravo estaban detrás de la filtración y que todo era un montaje para dejar en mal al coreógrafo, quien baila para Gloria Trevi.

Díaz debió renunciar, pues Rubí no quiso seguir en competencia y ella se quedó sin pareja de baile.

El tema de Lynda Díaz va más allá de lo quizá la producción imaginaba, pues destapó un problema que ocurría detrás de escena y, hasta la fecha, nadie en Teletica se ha referido en forma directa a la situación.

Lo que sí se pudo ver es que, después de que Lynda renunció al programa, César Abarca no solo siguió en el programa, sino que se convirtió en el bailarín favorito de Yessenia y Diego, quienes lo utilizaban como apoyo en todas sus coreografías... ¿Coincidencia?

Además, durante las evaluaciones de los bailes, se pudo ver uno que otro comentario del jurado, que parecían indirectas a la participación de la puertorriqueña en el programa.

Desde que renunció a ser coreógrafo de Lynda Díaz, César Abarca bailó frecuentemente con Yessenia Reyes y Diego Bravo. (Lilly Arce)

Con todo, el programa tampoco fue tan malo para Díaz, pues fue el portillo para que ella y su hija, Coco Rooper, limaran asperezas y se reconciliaran, luego de que a inicio de año no se pudieran ni ver. La unión fue tal que la joven fue con Ellie, su hija, a ver a la presentadora al programa.

De ‘Mira quién baila’ a figuras de Teletica

Desde que perdió la franquicia de Miss Universo y la realización del certamen local, Teletica se ha encargado de impulsar la carrera televisiva de Lisbeth Valverde, quien obtuvo el cuarto lugar de la competencia de baile. Por ello, era de esperar a que estuviera en este formato.

Ahora todo parece indicar que la carrera de Lisbeth recién comienza, pues ya fue confirmada como presentadora de la trasmisión del festival navideño de Alajuela, el sábado 7 de diciembre.

Quien también logró colarse entre los “nuevos” presentadores de Teletica tras su paso por la pista fue Janeth García, quien debutará en las transmisiones de fin de año del canal de La Sabana como presentadora en el Festival de la Luz, el 14 de diciembre.

En el caso de Naomy Valle, ella comenzó siendo quizá una de las figuras más impopulares del programa y no por falta de talento, sino porque ella se enfocaba principalmente en el boxeo y era más conocida como “la hermana menor de Yokasta”. Hoy la veinteañera puede decir que tiene un nombre propio y que se lo ganó a punta de baile, esfuerzo y disciplina.

Cabe destacar que ella no dejó de competir y entrenar boxeo, pese a estar en la competencia de baile. Al final, con su sencillez, la joven se terminó ganando al público, que siempre aplaudía su humildad y su superación en la pista.

Lisbeth Valverde será presentadora de Teletica. (Lilly Arce)

Quienes no lograron obtener el apoyo suficiente del público fueron figuras como Austin Berry, pese a que su hija Kiany, quien es creadora de contenido, lo fue a apoyar al estudio.

Otro que quizá usted no recordaba que participó en el programa fue Marvin Hidalgo, el experto taurino que por estas fechas comienza a tener más popularidad (o, al menos, su nombre comienza a sonar más), pues forma parte de las transmisiones de fin de año de Teletica. Otra de las primeras en abandonar la competencia fue la cantante Vannesa González.

Y aunque el participante del extinto programa Combate Berny Madrigal logró avanzar en la competencia, su paso por la temporada tuvo un bajo perfil.

Quienes sí supieron destacar, pese a no ganar el concurso, fueron Luis Montalbert y Mimi Ortiz. El primero por su versatilidad en el escenario y dejar al rockero de lado para sorprender a los televidentes con sus caracterizaciones y sus pasos de baile en diferentes géneros musicales; prueba de ello es que el público lo salvó una vez.

Por su habilidad en la pista y las constantes felicitaciones de parte de los jueces, Ortiz se hizo un lugar y demostró que no solo es la famosa Rumberita.

Con el final de la temporada de Mira quién baila, se cierra un capítulo, quizá uno de los más polémicos de Teletica Formatos, ahora la pregunta es: ¿Será que habrá continuación?