‘Mira quién baila’ da sorpresivo anuncio previo a la décima gala: de esto se trata

El comediante Daniel Montoya protagonizó una polémica con el juez español Isaac Rovira.

El programa Mira quién baila, de Teletica, sorprendió la noche del martes con una noticia inesperada que involucra al último participante eliminado del concurso: el humorista Daniel Montoya.

Mediante un video en el que se observa a Montoya viendo el programa, se anunció su regreso.

“¿Saben qué? Esta gente no se va a deshacer tan fácil de mí. Nos vemos el domingo en la pista de Mira quién baila”, expresó el comediante, quien salió del concurso el domingo anterior tras perder ante Ericka Morera.

Montoya no solo aportó humor al espacio televisivo, sino que también protagonizó una polémica con uno de los jueces, luego de comentar que si ganaba celebraría en la Fuente de la Hispanidad e invitaría al español Isaac Rovira.

El locutor de Radio Omega se libró en dos ocasiones de la eliminación, pero en la tercera no logró mantener el apoyo del público. Sin embargo, Teletica anunció que prepara una sorpresa relacionada con su regreso.