Daniel Montoya valora seria decisión tras ser eliminado de ‘Mira quién baila’

Daniel Montoya dijo adiós a 'Mira quién baila', de Teletica, pero su participación dio mucho de qué hablar.

Daniel Montoya fue algo así como el héroe del pueblo en Mira quién baila, siendo ese gallo tapado que puso sazón más allá de la pista. Durante el concurso de Teletica, regaló ratos de humor, se enfrascó en polémicas, bajó más de 14 kilos y aunque el talento y las lesiones no estaban de su lado, se ganó el apoyo incondicional del público.

Sin embargo, tras sobrevivir a dos nominaciones, la tercera fue la del adiós. Este domingo 9 de noviembre, el humorista tuvo que despedirse del programa al enfrentarse en un reñido duelo de votos contra Ericka Morera, quien logró superarlo.

Tras finalizar la gala, Montoya fue entrevistado en el espacio que se transmite posteriormente, llamado Mira quién habla. Al ser consultado por el periodista de Teletica, sobre si su eliminación significaba algún tipo de alivio, el comediante fue sincero y confirmó que sí se siente aliviado.

Esto, en especial, por su rodilla, pues a lo largo de la competencia el concursante presentó varias lesiones que hicieron de su paso por el reality un camino doloroso. Incluso, Montoya confesó que el impacto fue tal que está valorando la compleja decisión de someterse a una cirugía.

“Voy a volver a cletear para que agarre fuerza el pie y, ya en marzo o abril del otro año, ya vamos a ver qué hacemos con la rodilla, si nos hacemos una operación, por esto que estamos pasando (lesiones)”, afirmó el imitador de los Toros de Teletica.

“Le decía a Mau (Hoffmann), que la rodilla que me sacó del futbol me sacó del baile”, agregó más adelante entre risas.

Por otra parte, Montoya aprovechó la entrevista para agradecer al público que lo salvó en dos ocasiones y, de paso, fundirse en un abrazo con el juez Isaac Rovira, cerrando la controversia que se desató luego de que el humorista dijera que lo invitaría a la fuente de la Hispanidad.

“Como lo he dicho en todo lado, estoy muy agradecido con Teletica por la oportunidad de estar acá. En Tu cara me suena, perdiendo gané mucho, y aquí también gané un montón. Gané gente que vi, que me apoya de corazón, que está conmigo y eso me lo llevo en el corazón”, dijo Daniel Montoya, quien participó en el formato de imitaciones de Canal 7 en 2021.