Mimi Ortiz explota contra seguidores que criticaron una decisión personal: esto fue lo que dijo

Mimi Ortiz respondió a las críticas sobre sus fotos en traje de baño.

La creadora de contenido y presentadora Mimi Ortiz arremetió contra varios seguidores que cuestionaron y criticaron una decisión personal.

A través de sus redes sociales, Ortiz realizó una dinámica en la que invitó a sus seguidores a dejarle preguntas para responderlas. Algunas de estas consultas se enfocaron en su estilo de vida y en su decisión de tomarse y publicar fotografías en traje de baño.

“Conoce de la Biblia, pero no entiendo por qué usas traje de baño en público”. “Debemos vestir con decoro. Y pregunto porque estoy con la duda, en serio me agradas”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La presentadora decidió responder a estas críticas. “Amiga, mi consejo es que nutra su relación con Dios, que se salga de la religión y lo busque a él como la mayor fuente de amor. A Dios no le importa cómo usted vista, le importa cómo está su corazón”, fue una de las respuestas que dio.

Ortiz, además, afirmó que en la Biblia no se prohíbe el uso de traje de baño. “Porque fueron creados para usarlos en la playa. Señor Jesús, dame paciencia con los religiosos santos, monges, querubines”, concluyó la creadora de contenido, acompañando su respuesta con imágenes en las que se le ve utilizando diferentes trajes de baño.

La influencer insistió en que su fe y su estilo de vida pueden convivir, pese a las críticas por sus publicaciones en traje de baño. (Tomada de redes sociales)