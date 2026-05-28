A Mimi Ortiz y Toni Costa les llovieron fuertes críticas por un video que publicaron y esto respondieron a sus detractores

Mimi Ortiz y Toni Costa defendió su postura y pidió no ser juzgada por seguidores que cuestionaron su coherencia con la fe que profesan.

La presentadora Mimi Ortiz y su novio, el coreógrafo y jurado del programa Mira quién baila, Toni Costa, fueron blanco de críticas tras publicar un video en sus redes sociales hace unos días.

En el audiovisual, ambos aparecen cantando y bailando la canción Brujería, de El Gran Combo de Puerto Rico. Sin embargo, el contenido no fue bien recibido por parte de algunos de sus seguidores.

La pareja, que comparte con su comunidad mensajes relacionados con su fe cristiana, recibió cuestionamientos por interpretar un tema que hace referencia a la brujería.

Entre los comentarios que se leen en la publicación destacan: “Recuerden que ustedes son hijos de Dios y esa canción nada que ver con nuestros valores”, “Esa canción es satánica” y “Videos con bautismo y todo proclamando a Dios y son lo contrario”.

Ante las críticas, Ortiz y Costa decidieron responder mediante varios videos, en los que señalaron que quienes los cuestionan están cayendo en el juicio hacia los demás, sin considerar que todos son pecadores.

“No se puede bailar, no se puede cantar, no se puede escuchar. Creen que estar con Dios es básicamente convertirse en monje, en santo, y no, no es así”, aseguró Ortiz.

Además, la presentadora manifestó que la relación con Dios es un proceso personal y que solo Él puede juzgar lo que hay en el corazón de cada individuo.

“Cuando ya la gente opina desde afuera, comete el error de juzgar, aunque dicen: ‘Yo no estoy juzgando’. No, sí estás juzgando, porque estás en la misma condición de pecado que yo y te sentís santo y me venís juzgar”, arremetió.

Por su parte, Toni Costa reveló que recientemente también ha sido criticado por su trabajo como instructor de zumba y bailarín. “No puedo dejar mi trabajo, aparte es mi pasión y la gente que viene a clases lo recibe muy lindo el mensaje, baila conmigo y disfruta”, expresó.

Finalmente, la pareja enfatizó que muchas de las críticas que reciben provienen de personas que, al igual que ellos, cometen errores, por lo que consideran que no tienen autoridad para juzgarlos.