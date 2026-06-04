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Mimi Ortiz habla sobre el ‘miedo’ en su noviazgo con Toni Costa: ‘He tenido que adaptarme’

La presentadora de Teletica dio a conocer que durante 12 años no se preocupó por una situación que ahora sí vive

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Por Fiorella Montoya
Mimi Ortiz y Toni Costa.
Mimi Ortiz y Toni Costa mantienen una relación de noviazgo que ahora buscan exponer menos. (Instagram)







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Toni CostaMimi Ortiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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