Mimi Ortiz habla sobre el ‘miedo’ en su noviazgo con Toni Costa: ‘He tenido que adaptarme’

Mimi Ortiz y Toni Costa mantienen una relación de noviazgo que ahora buscan exponer menos.

La presentadora costarricense Mimi Ortiz abrió su corazón y habló con sinceridad sobre uno de los aspectos más complejos de su relación con el bailarín español Toni Costa: la constante exposición pública que acompaña su noviazgo.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, una seguidora le consultó si alguna vez sintió miedo de hacer tan pública su relación. La respuesta de Ortiz fue clara: Sí.

“¡Sí! Y para nada estaba acostumbrada”, expresó la creadora de contenido al recordar que su relación anterior se mantuvo lejos del escrutinio público durante aproximadamente 12 años.

Según explicó, su expareja no era una figura pública, por lo que, a pesar de que ella ya tenía notoriedad mediática, lograron mantener una vida sentimental prácticamente privada.

Sin embargo, la realidad cambió por completo con su noviazgo con Costa, una figura conocida internacionalmente gracias a su carrera en la televisión y el entretenimiento.

“Ahora estoy en un mundo completamente diferente, donde todo se vuelve público, y no solo en Costa Rica, sino también fuera del país. Ha sido algo nuevo para mí y he tenido que adaptarme a esta realidad”, comentó.

Ortiz reconoció que, si pudiera elegir, preferiría mantener su vida amorosa completamente alejada de la atención mediática.

“Si me preguntan, yo preferiría que fuera 100% privada, pero sé que eso no es posible. Lo que sí intento es protegerla lo más que se pueda, porque la valoro muchísimo”, afirmó.

También compartió su filosofía sobre las relaciones sentimentales y la exposición pública.

“Siempre he creído que, entre menos expuesta esté una relación al ojo y a la opinión pública, más tranquila puede ser. Por eso, dentro de lo posible, mantenemos muchas cosas para nosotros”, señaló.

Incluso reveló que hay ocasiones en las que pasan tiempo juntos sin compartir fotografías ni publicaciones en redes sociales. “De hecho, hay veces que nos vemos y no subimos absolutamente nada, tanto que la gente piensa que terminamos”, comentó.

Ortiz y Costa iniciaron una relación hace más de un año luego de la participación de ambos en Mira quién baila.