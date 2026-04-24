Mimi Ortiz habla sobre su salud y su ausencia en ‘Sábado feliz’: ‘Tuve un descanso forzoso’

Mimi Ortiz dio a conocer las razones por las cuales se ausentará este fin de semana de ‘Sábado feliz’. Su lugar lo tomará una personalidad muy querida, Natalia Rodríguez, quien ya formó parte del espacio por 15 años.

Ortiz dio a conocer que está incapacitada debido a una fuerte gripe que afectó su salud durante esta semana.

“Desde el sábado empecé con un cansancio que no es normal. Pero bueno, pensé que ya casi es mi semana premenstrual, me imagino que es la pesadez de la regla y toda la cosa. Domingo también estuve cansada, pero ya el martes empecé a sentirme mal y ya puedo hablar, porque estuve sin voz dos días”, explicó Mimi.

Además, dio a conocer que tuvo la garganta muy inflamada y que no pudo trabajar en ‘Sábado feliz’, que se graba los jueves, ni en su trabajo habitual en casa; ni siquiera pudo grabar videos para sus seguidores de redes sociales.

Aseguró que este viernes amaneció mejor, solamente congestionada.

“A veces también, cuando uno está con gripe, es como: ‘pare un toque las revoluciones, es como ese freno del cuerpo que le dice a uno, no, no se va a levantar de la cama, no, señora, olvídelo’... es un descanso forzoso”, finalizó la presentadora.

Ortiz espera volver la próxima semana; mientras tanto, Rodríguez asumirá su lugar en un puesto que conoce muy bien.