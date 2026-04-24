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Mimi Ortiz habla sobre su salud y su ausencia en ‘Sábado feliz’: ‘Tuve un descanso forzoso’

La presentadora no estará en el programa de este fin de semana; su lugar lo tomará Natalia Rodríguez

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Por Fiorella Montoya
Mimi Ortiz
Mimi Ortiz se ausentará de 'Sábado feliz' debido a una situación médica. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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