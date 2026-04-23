‘Sábado feliz’ sorprende con el regreso de Natalia Rodríguez y este es el motivo

Natalia Rodríguez volverá a la que fue su casa por más de 15 años para saludar al público en el set, donde atesora muchos recuerdos. La reconocida comunicadora regresará al espacio Sábado feliz este fin de semana.

La noticia fue confirmada por la productora del programa, Gabriela Solano, además, la propia Natalia lo oficializó en un video publicado por el programa De boca en boca, de Canal 7.

Allí dio a conocer que vuelve por un solo día. “Qué nervios... me invitaron, ¿cómo le iba a decir que no a Mauricio (Hoffmann)? Solo hoy de momento, es que Mimi Ortiz está enferma”, dijo sobre llegar a reemplazar a la presentadora habitual.

Además, afirmó que la invitación surgió de forma imprevista. “Todo sucedió muy rápido; ayer (miércoles) Gaby y Mauricio me pidieron el favor y yo les dije que, obviamente, Sábado feliz es mi casa”, finalizó.

Rodríguez vuelve al espacio luego de que en julio del año pasado presentara su renuncia para atender asuntos personales, tras haber permanecido durante más de 15 años presentando el programa junto a Mauricio Hoffmann.