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‘Sábado feliz’ sorprende con el regreso de Natalia Rodríguez y este es el motivo

La presentadora, quien renunció en julio del 2025, afirmó que no podría decirle que no a Mauricio Hoffmann

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Por Fiorella Montoya
Sábado feliz Teletica
Natalia Rodríguez volverá a presentar junto a Mauricio Hoffmann. (Cortesía Natalia Rodríguez)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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